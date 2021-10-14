نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

والد ياسمين صبري يهاجم ابنته لرفضها حضور زفاف شقيقها

منذ 4 ساعات
1071
1
والد ياسمين صبري يهاجم ابنته لرفضها حضور زفاف شقيقها

القاهرة (صدى):
هاجم والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، ابنته ووالدتها وأخواتها بسبب رفضهن حضور حفل زفاف شقيقهن بلال صبري الذي سيقام اليوم الجمعة.

ونشر الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية في مصر، صورة لنجله بلال صبري عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، معلقًا عليها: "فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين".

وأضاف والد ياسمين صبري مقولة "الفلوس تغير النفوس"، تعبيرا عن غضبه من تجاهل ابنته ياسمين صبري لزفاف شقيقها وفق المتابعين، بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

 

زفاف
ياسمين صبري
أحمد أبو هشيمة
فن ومشاهير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54175
منذ 22 دقيقة
ما لهم حق الواجب حضرو زواج اخوهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
عاشق قشطة التاج الملكية
يجب طرد السومة و معتز و مؤشر و خبراني و هندي و المدرب هاسي و ان شاء الله خير
ابو عمار
واضح من صياح النساء ان الحادثه في مصر
ابو عمار
ما لهم حق الواجب حضرو زواج اخوهم
ابو عمار
في الاحلاام تشوفها

أخر الأخبار

بالصور.. البرازيل تقترب من المونديال بعد فوز ساحق على أوروغواي
بالصور.. البرازيل تقترب من المونديال بعد فوز ساحق على أوروغواي
منذ 22 دقيقة 1162
تركي الغامدي : الاتفاق تأخر كثيرا في الإقالة
تركي الغامدي : الاتفاق تأخر كثيرا في الإقالة
منذ 32 دقيقة 689
أم تزعم تواصلها مع ابنتها المقتولة بعد موتها
أم تزعم تواصلها مع ابنتها المقتولة بعد موتها
منذ 34 دقيقة 178
شركة المراعي توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة المراعي توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
منذ ساعة 1201
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
منذ ساعة 1202
النظام الغذائي النباتي يهدد صحة الرضيع
النظام الغذائي النباتي يهدد صحة الرضيع
منذ ساعتين 157
جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منذ ساعتين 1399
"السعودية للكهرباء" توضح مدى إمكانية سداد المُشتركين جزءًا من الفاتورة
"السعودية للكهرباء" توضح مدى إمكانية سداد المُشتركين جزءًا من الفاتورة
منذ 3 ساعات 1626
النيابة العامة: لا يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات السجين الموقوف
النيابة العامة: لا يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات السجين الموقوف
منذ 3 ساعات 1352
والد ياسمين صبري يهاجم ابنته لرفضها حضور زفاف شقيقها
والد ياسمين صبري يهاجم ابنته لرفضها حضور زفاف شقيقها
منذ 4 ساعات 1071