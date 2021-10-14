والد ياسمين صبري يهاجم ابنته لرفضها حضور زفاف شقيقها

القاهرة (صدى):
هاجم والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، ابنته ووالدتها وأخواتها بسبب رفضهن حضور حفل زفاف شقيقهن بلال صبري الذي سيقام اليوم الجمعة.
ونشر الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية في مصر، صورة لنجله بلال صبري عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، معلقًا عليها: "فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين".
وأضاف والد ياسمين صبري مقولة "الفلوس تغير النفوس"، تعبيرا عن غضبه من تجاهل ابنته ياسمين صبري لزفاف شقيقها وفق المتابعين، بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.