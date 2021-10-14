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أمريكا تدعو إلى حماية القضاء اللبناني من تهديدات "حزب الله" الإرهابي

منذ 3 ساعات
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أمريكا تدعو إلى حماية القضاء اللبناني من تهديدات "حزب الله" الإرهابي

واشنطن (صدى):
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية انضمامها إلى السلطات اللبنانية في دعوتها إلى الهدوء وخفض التصعيد في لبنان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الذي قدّم، التعازي إلى الشعب اللبناني، وإلى الذين تأثروا بالأحداث خارج قصر العدل في بيروت أمس الخميس.

وجدد برايس دعم واشنطن لاستقلال القضاء اللبناني، وأن يكونوا أحراراً من أي تهديد وتهويل بما في ذلك من تهديدات حزب الله الإرهابي.

وكرر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تأكيده بأن نشاطات حزب الله الإرهابية غير الشرعية تقوض أمن لبنان واستقراره وسيادته.

أمريكا
لبنان
حزب الله
حزب الشيطان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18276
منذ 54 دقيقة
تصريح وتمييع على الطريقة الفرنسية

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