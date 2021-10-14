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سقوط مروع لمواطن من على الخيل
منذ 3 ساعات
1112
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136346
منذ 26 دقيقة
تدردع حوض الماخوذ ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم ولا شك ..
عبدالله
ألا يوجد في لبنان رجال احرار يصمدون في وجه ابو قذلة وحزبه؟
ابو محمد 😎 ✍️
تدردع حوض الماخوذ ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا خبال الضيعه ..
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