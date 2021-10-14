بالفيديو .. كاتبة : الراجل بطبعه "عينه زايغة"

عادل الحربي (صدى):
قالت الكاتبة الصحفية، ريهام زامكه ، إن الراجل بطبعه "عينه زايغة" حتى ولو كانت زوجته جميلة وتحتويه وتحبه.
وأضافت أن الرجل بطبيعته لا يكتفي بامرأة واحدة، ويرغب في تجربة حياته مع امرأة أخرى، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج سيدتي المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأضافت أن الرجل يتجه للزواج أحيانا من امرأة ثانية وثالثة بحجة أن الشرع يسمح له بالزواج من 4 سيدات، حتى ولو كانت زوجته الأولى كاملة ولا تقصر في شئ.
وأكدت أن بعض السيدات توافق على زواج زوجها من امرأة ثانية مقابل أن تستفيد منه ماديًا ، في حين لا تقبل بعض السيدات مثل هذا الوضع.