الرئيس التونسي يهدد بسحب جواز السفر الدبلوماسي من "المررزقي"

تونس (صدى):
صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
ويأتي ذلك بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي وطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وأضاف "سعيد" في اجتماع لمجلس الوزراء متحدثًا عن "المرزوقي": "تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم، الذى قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الديبلوماسي لأنه فى عداد أعداء تونس".
يذكر أن الرئيس التونسي كان قد أقر تعيين حكومة هذا الأسبوع، بعد أسابيع من عزل الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان.