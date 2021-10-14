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الرئيس التونسي يهدد بسحب جواز السفر الدبلوماسي من "المررزقي"

منذ 5 ساعات
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الرئيس التونسي يهدد بسحب جواز السفر الدبلوماسي من "المررزقي"

تونس (صدى):
صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

ويأتي ذلك بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي وطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة‭‭‭‭ ‬‬‬‬التآمر‭‭‭‭ ‬‬‬‬ على أمن الدولة.

وأضاف "سعيد" في اجتماع لمجلس الوزراء متحدثًا عن "المرزوقي": "تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم، الذى قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الديبلوماسي لأنه فى عداد أعداء تونس".

يذكر أن الرئيس التونسي كان قد أقر تعيين حكومة هذا الأسبوع، بعد أسابيع من عزل الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان.

 

الرئيس التونسي
أمن الدولة
البرلمان
قيس سعيد
جواز السفر الدبلوماسي
المنصف المرزقي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18276
منذ 53 دقيقة
الحذر الزائد ماله داعي .. أضرب بيد من حديد أو لا تزعجونا أكثر وأكثر بأحداث الشارع التونسي المتوترة ..يا فارس الفرسان .. اقطع رأس الحية قبل تلدغ جسد دولة تونس .. للصبر حدود .. ماذا تريد أكثر برهانا وإيذانا من ردة فعل الشارع قبل أن تبادر بتجميد البرلمان

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
تصريح وتمييع على الطريقة الفرنسية
د محمد ماجد بخش
الحذر الزائد ماله داعي .. أضرب بيد من حديد أو لا تزعجونا أكثر وأكثر بأحداث الشارع التونسي المتوترة ..يا فارس الفرسان .. اقطع رأس...
زعيم اااسيا
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