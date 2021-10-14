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تركي الحمد: حزب الله يقف وراء انفجار بيروت

منذ 6 ساعات
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تركي الحمد: حزب الله يقف وراء انفجار بيروت

الرياض (صدى):
أوضح الكاتب تركي الحمد، أن حزب الله هو من يقف وراء انفجار مرفأ بيروت وهو ما سبب باشتعال الأزمة في لبنان صباح اليوم.

وقال "الحمد" عبر حسابه على "تويتر" : "يبدو أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والذي يشير إلى ما يعرفه الجميع، من أن حزب الله هو من يقف وراء العملية".

وأضاف: "حزب الله هو ورقة التوت التي ستفضح عورة الحزب فوق ما هو مفضوح، وإن صبر اللبنانيين قد نفذ على ممارسات حزب لا ينتمي لهم قولا وفعلا".

وشهد صباح اليوم تجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، حيث شهد إطلاقا كثيفا للنارأسفر عن سقوط قتلى وجرحى

بيروت
لبنان
حزب الله
تركي الحمد
مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
طارق البيطار

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18276
منذ 47 دقيقة
حزب الله هو اللي فجر المرفأ لكن بالريموت الإسرائيلي يا باشا .. صاروخ ربما بل مرجحا أنه أطلق من خارج حدود لبنان والأعمار الصناعية دليل لكنه مسيس وغير مطروح لأن من مصلحة الغرب بقاء لبنان في تيارات العصف الذي يجعله رهينة مستغلة

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