تركي الحمد: حزب الله يقف وراء انفجار بيروت

الرياض (صدى):
أوضح الكاتب تركي الحمد، أن حزب الله هو من يقف وراء انفجار مرفأ بيروت وهو ما سبب باشتعال الأزمة في لبنان صباح اليوم.
وقال "الحمد" عبر حسابه على "تويتر" : "يبدو أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والذي يشير إلى ما يعرفه الجميع، من أن حزب الله هو من يقف وراء العملية".
وأضاف: "حزب الله هو ورقة التوت التي ستفضح عورة الحزب فوق ما هو مفضوح، وإن صبر اللبنانيين قد نفذ على ممارسات حزب لا ينتمي لهم قولا وفعلا".
وشهد صباح اليوم تجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، حيث شهد إطلاقا كثيفا للنارأسفر عن سقوط قتلى وجرحى