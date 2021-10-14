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سياسي لبناني : عون شريك لحزب الله الإرهابي (فيديو)

منذ 5 ساعات
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سياسي لبناني : عون شريك لحزب الله الإرهابي (فيديو)

بيروت (صدى):
قال محلل سياسي لبناني، حنا صالح، إن الرئيس اللبناني ميشال عون يحمي أكبر مدعى عليه بالجناية وهو اللواء "طوني صليبا" الذي يتولى قيادة جهاز أمن الدولة.

وأضاف أن "عون" منع التحقيق مع "صليبا" ومسؤولين آخرين في قضية انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أن الرئيس اللبناني يعد شريك لحزب الله الإرهابي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

يذكر أن بيروت شهدت اليوم اشتباكات مسلحة تورط فيها عناصر حزب الله الإرهابي، وذلك خلال مظاهرات انطلقت اليوم للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.

بيروت
حزب الله
إطلاق نار
أسلحة
حزب الله الإرهابي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18276
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