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بالفيديو .. لبناني بعد اشتباكات بيروت : حزب الله خربوا لنا بيتنا

منذ ساعة
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بالفيديو .. لبناني بعد اشتباكات بيروت : حزب الله خربوا لنا بيتنا

بيروت (صدى):
أبدى صاحب معرض سيارات متضررة جراء الاشتباكات التي وقعت اليوم في بيروت استيائه من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر حزب الله الإرهابي.

وقال أن حزب الله اللبناني خرب بيته بسبب الاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم، لافتا إلى أن الطلقات النارية وصلت لمعرضه، وأن الأضرار وصلت قيمتها إلى 100 ألف دولار، وفقا لما ذكره بقناة "الإخبارية".

يذكر أن ذلك جاء على إثر مظاهرات انطلقت اليوم للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.

بيروت
حزب الله
إطلاق نار
أسلحة
حزب الله الإرهابي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136346
منذ ساعة
لن تقوم لكم قائمه طالما حزب الشيطان بدياركم ، حاربوا حزب الشيطان اقضوا وقتها يصفي لكم لبنان ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8572
منذ 50 دقيقة
ماذا تنتظر من دين يربي اتباعه على الحقد والبغض والسب واللطعن واللعن
هؤلاء خريجين الحسينيات مشحونين بالحقد متعطشين للدماء بحجة ثارات الحسين
هؤلاء قتله لو تمكنوا لقتلوا المسلمين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم ولا شك ..
عبدالله
ألا يوجد في لبنان رجال احرار يصمدون في وجه ابو قذلة وحزبه؟
ابو محمد 😎 ✍️
تدردع حوض الماخوذ ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا خبال الضيعه ..

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