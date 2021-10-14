بالفيديو .. لبناني بعد اشتباكات بيروت : حزب الله خربوا لنا بيتنا

بيروت (صدى):
أبدى صاحب معرض سيارات متضررة جراء الاشتباكات التي وقعت اليوم في بيروت استيائه من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر حزب الله الإرهابي.
وقال أن حزب الله اللبناني خرب بيته بسبب الاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم، لافتا إلى أن الطلقات النارية وصلت لمعرضه، وأن الأضرار وصلت قيمتها إلى 100 ألف دولار، وفقا لما ذكره بقناة "الإخبارية".
يذكر أن ذلك جاء على إثر مظاهرات انطلقت اليوم للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.