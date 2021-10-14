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الأمير سطام بن خالد يعلق على فيديو لمليشيات حزب الله المسلحة التي حولت لبنان لحرب أهلية

منذ ساعة
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الأمير سطام بن خالد يعلق على فيديو لمليشيات حزب الله المسلحة التي حولت لبنان لحرب أهلية

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد يعلق على فيديو لمليشيات حزب الله المسلحة التي حولت لبنان لحرب أهلية.

وبين الفيديو تجمع عشرات المتظاهرين من مناصري حزب الله في شوارع بيروت يحملون الأسلحة ويطلقون النار على المواطنين في منطقة الطيونة.

وعلق الأمير سطام بن خالد على الفيديو قائلا "جانب من المظاهرات السلمية التي دعى لها عناصر حزب الله, السلاح الخارج عن أجهزة الدولة هو سلاح إرهابي وإجرامي خاصة إذا استخدم ضد الجيش أو المدنيين لكن في لبنان هناك بعض الساسة اللبنانيين يدافعون عن هذا السلاح بسبب مصالح مع حزب الله ومن على شاكلته "

يذكر أن محيط قصر العدل تحول إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح ابنية، رغم تواجد وحدات الجيش وانتشارا سريعًا في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية

بيروت
لبنان
حزب الله
الأمير سطام بن خالد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136339
منذ 49 دقيقة
لا شك انه لا يفلح بلد يحتضن حزب الطواغيت الشياطين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
توجيه طيب يا دكتور بارك الله فيك ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
صائعون ضائعون ..
غہربہة روحہ⛵💙
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظ لبنان واهلها من كل مكروه يارب
ابو محمد 😎 ✍️
فيه مثل يقول // كل يحكي بحضو قلبه .. كل وهوجاسه ..

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