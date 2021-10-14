الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد يعلق على فيديو لمليشيات حزب الله المسلحة التي حولت لبنان لحرب أهلية.
وبين الفيديو تجمع عشرات المتظاهرين من مناصري حزب الله في شوارع بيروت يحملون الأسلحة ويطلقون النار على المواطنين في منطقة الطيونة.
وعلق الأمير سطام بن خالد على الفيديو قائلا "جانب من المظاهرات السلمية التي دعى لها عناصر حزب الله, السلاح الخارج عن أجهزة الدولة هو سلاح إرهابي وإجرامي خاصة إذا استخدم ضد الجيش أو المدنيين لكن في لبنان هناك بعض الساسة اللبنانيين يدافعون عن هذا السلاح بسبب مصالح مع حزب الله ومن على شاكلته "
يذكر أن محيط قصر العدل تحول إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح ابنية، رغم تواجد وحدات الجيش وانتشارا سريعًا في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية