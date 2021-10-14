استرداد 10 مركبات مسروقة بجدة والقبض على سارقها

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن استرداد 10 مركبات مسروقة بمحافظة جدة والقبض على سارقها.
ومن جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من استرداد 10مركبات مسروقة، والقبض على سارقها مقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكب أيضا عدة حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية.
حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.