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وفاة معلمة أمام طالباتها بمدرسة في الرياض

منذ ساعة
11078
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وفاة معلمة أمام طالباتها بمدرسة في الرياض

الرياض (صدى):
شهدت إحدى مدارس الرياض اليوم وفاة معملة أمام طالباتها في الفصل الدراسي إثر نوبة قلبية.

ومن جانبه، قال والد "المعلمة": "ذهبت ابنتي لمدرستها بإحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي بمدينة الرياض، وبعد الانتهاء من الحصة الثالثة ودخولها الفصل في حصة انتظار سقطت على الأرض"، بحسب صحيفة "سبق".

وتابع: "الفور باشرت مديرة المدرسة الموقف وقامت بمساعدة زميلاتها المعلمات بالاتصال على الإسعاف ونقلها للمستشفى، ولكن القدر لم يمهلها كثيرًا؛ حيث وافتها المنية إثر نوبة قلبية".

وأشار والد "المعلمة" أن ابنته توفت وهى صائمة حيث كانت مواظبة على صيام الخميس والاثنين والأيام البيض أيضًا.

 

الرياض
نوبة قلبية
الصيام
المدرسة الثانوية
وفاة معملة

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 650
منذ ساعة
عليها رحمة الله والهم ذويها الصبر والسلوان
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136339
منذ 53 دقيقة
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 388
منذ 29 دقيقة
عليها رحمة الله.. عسى تكون خاتمة خير..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
توجيه طيب يا دكتور بارك الله فيك ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
صائعون ضائعون ..
غہربہة روحہ⛵💙
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظ لبنان واهلها من كل مكروه يارب
ابو محمد 😎 ✍️
فيه مثل يقول // كل يحكي بحضو قلبه .. كل وهوجاسه ..

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