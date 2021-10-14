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شاهد.. حادث لسيارة تقودها امرأة في القنفذة
منذ ساعتين
10530
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مازن القرني (صدى):
وثق مقطع فيديو وقوع حادث عصر اليوم في القنفذة حيث اصطدمت سيارة تقودها امرأة برصيف إحدى الشوراع عند الإشارة.
وظهر بالفيديو الأضرار التي لحقت بالطريق جراء الحادث وتجمع الأهالي حول السيارة.
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شوارع القنفذة
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136339
منذ 31 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. نتمنى السلامة للجميع ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
توجيه طيب يا دكتور بارك الله فيك ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
صائعون ضائعون ..
غہربہة روحہ⛵💙
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظ لبنان واهلها من كل مكروه يارب
ابو محمد 😎 ✍️
فيه مثل يقول // كل يحكي بحضو قلبه .. كل وهوجاسه ..
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