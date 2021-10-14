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الهيصة في لبنان تنتهى بمجازر وحرب عصابات

منذ 3 ساعات
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الهيصة في لبنان تنتهى بمجازر وحرب عصابات

بيروت (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الفنانات اللبنانيات وهم يتراقصون ويحتفلون منذ ساعات قليلة.

وظهرت كلاً من الفنانة "سيرين عبدالنور، نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي" وهم يحتفلن ويتراقصون بإحدى الحفلات.

وانتقد المتابعون ظهور الفنانات بهذا الشكل مشيرين إلى أن الهيصة والاحتفالات في لبنان انتهت بمجازر وحرب عصابات اليوم.

وكان محيط قصر العدل في بيروت قد شهد صباح اليوم تجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، حيث شهد إطلاقا كثيفا للنارأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136339
منذ 20 دقيقة
صائعون ضائعون ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
توجيه طيب يا دكتور بارك الله فيك ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
صائعون ضائعون ..
غہربہة روحہ⛵💙
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظ لبنان واهلها من كل مكروه يارب
ابو محمد 😎 ✍️
فيه مثل يقول // كل يحكي بحضو قلبه .. كل وهوجاسه ..

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