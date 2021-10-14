شاهد .. فزع اللبنانيين مع الاشتباكات المسلحة لحزب الله الإرهابي في بيروت

بيروت (صدى):
سادت حالة من الفزع وسط المواطنين اللبنانيين جراء الاشتباكات المسلحة التي شارك فيها عناصر تابعة لحزب الله الإرهابي في بيروت.
وأظهرت صور ولقطات فيديو رجال وسيدات في حالة هلع بسبب الطلقات النارية والاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم في بيروت.
كما أظهرت لقطات أخرى عناصر حزب الله الإرهابي وهي تطلق النيران في الشوارع، وعناصر أخرى تحمل أسلحة على متن سيارتها.
يذكر أن ذلك جاء على إثر مظاهرات انطلقت اليوم للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.