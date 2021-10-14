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شاهد .. فزع اللبنانيين مع الاشتباكات المسلحة لحزب الله الإرهابي في بيروت

منذ 6 ساعات
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شاهد .. فزع اللبنانيين مع الاشتباكات المسلحة لحزب الله الإرهابي في بيروت

بيروت (صدى):
سادت حالة من الفزع وسط المواطنين اللبنانيين جراء الاشتباكات المسلحة التي شارك فيها عناصر تابعة لحزب الله الإرهابي في بيروت.

وأظهرت صور ولقطات فيديو رجال وسيدات في حالة هلع بسبب الطلقات النارية والاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم في بيروت.

كما أظهرت لقطات أخرى عناصر حزب الله الإرهابي وهي تطلق النيران في الشوارع، وعناصر أخرى تحمل أسلحة على متن سيارتها.

يذكر أن ذلك جاء على إثر مظاهرات انطلقت اليوم للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.

التعليقات

غہربہة روحہ⛵💙
غہربہة روحہ⛵💙 عدد التعليقات : 14
منذ ساعة
يا الله لطفك ورحمتك بأخوتنا العرب الأبرياء في لبنان
ربي ارنا عجائب قوتك في من ارهب المواطنين الابرياء وافزعهم
غہربہة روحہ⛵💙
غہربہة روحہ⛵💙 عدد التعليقات : 14
منذ 57 دقيقة
الاسلام بريء من كل مريض نفس يقوم بقتل انفس الابرياء بدون وجه حق او يفوم بأرهابهم
غہربہة روحہ⛵💙
غہربہة روحہ⛵💙 عدد التعليقات : 14
منذ 57 دقيقة
الاسلام بريء من كل مريض نفس يقوم بقتل انفس الابرياء بدون وجه حق او يفوم بأرهابهم
غہربہة روحہ⛵💙
غہربہة روحہ⛵💙 عدد التعليقات : 14
منذ 54 دقيقة
جريمة ضد الإنسانية مايقوم به هولاء المجرمين المضطربين
كان الله معكم وفي عونكم يا أهل لبنان الابرياء

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أحدث التعليقات

غربة روح ⛵💙
ليس كل الرجال زائغون ويشتهون وينجذبون ويركضون خلف جميع النساء وليس كل النساء يبحثن عن اكثر من رجل，هناك زوج حنون محب ووفي وزوجة عظيمة...
بلبل البحر
اذا الرجال عينه زايغة بطبعه فبعض النساء لا تشعر بأنوثتها إلا إذا نظر الرجال لها.. لهذا تجدها تكثر من وضع المساحيق والألوان على وجهها...
Reem
صحيح كانهم مركبين اشعه سينيه في عيونهم يشوفون وش تحت العبايه من اول نظره
, مشبب بن فهد البيشي
متفائل جدا و الخير قادم إن شاء الله من مباراة الإتفاق و نحاول نفتح صفحة جديدة مع الأهلي حبيبنا
, مشبب بن فهد البيشي
متفائل جدا و الخير قادم إن شاء الله من مباراة الإتفاق و نحاول نفتح صفحة جديدة مع الأهلي حبيبنا

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