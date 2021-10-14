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الحريري يدين إطلاق النار في بيروت:" اتقوا الله بلبنان وأهله"

منذ 3 ساعات
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الحريري يدين إطلاق النار في بيروت:" اتقوا الله بلبنان وأهله"

بيروت (صدى):
استنكر سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى السابق، عن إطلاق النار في بيروت وانتشار المسلحين، قائلا:"صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآي: إن ما حل اليوم في بيروت من مشاهد إطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين أعادنا بالذاكرة لصور الحرب الأهلية البغيضة، هو أمر مرفوض بكل المقاييس ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات".

وأشار:" نتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نناشد الجميع اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الإنجرار إلى الفتنة التي قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه"، لافتا:"إننا ندعو الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال إطلاق النار وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي".

وتابع:"لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي وإلى احترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين، اتقوا الله بلبنان وأهله يكفيهم ما يعانون من أزمات".

 

سعد الحريري
إطلاق نار
أزمات
الدستور
الممتلكات
المسلحين

التعليقات

غہربہة روحہ⛵💙
غہربہة روحہ⛵💙 عدد التعليقات : 4
منذ 21 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
اللهم احفظ لبنان واهلها من كل مكروه يارب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
توجيه طيب يا دكتور بارك الله فيك ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
صائعون ضائعون ..
غہربہة روحہ⛵💙
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظ لبنان واهلها من كل مكروه يارب
ابو محمد 😎 ✍️
فيه مثل يقول // كل يحكي بحضو قلبه .. كل وهوجاسه ..

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