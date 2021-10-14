الحريري يدين إطلاق النار في بيروت:" اتقوا الله بلبنان وأهله"

بيروت (صدى):
استنكر سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى السابق، عن إطلاق النار في بيروت وانتشار المسلحين، قائلا:"صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآي: إن ما حل اليوم في بيروت من مشاهد إطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين أعادنا بالذاكرة لصور الحرب الأهلية البغيضة، هو أمر مرفوض بكل المقاييس ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات".
وأشار:" نتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نناشد الجميع اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الإنجرار إلى الفتنة التي قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه"، لافتا:"إننا ندعو الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال إطلاق النار وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي".
وتابع:"لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي وإلى احترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين، اتقوا الله بلبنان وأهله يكفيهم ما يعانون من أزمات".