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شاب "ينحر" والده لسبب لا يخطر على البال

منذ 40 دقيقة
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شاب "ينحر" والده لسبب لا يخطر على البال

القاهرة (صدى):
أقدم شاب مصري على قتل والده المسن مسددا له عدة طعنات بالصدر والرقبة بسلاح أبيض بعدما رفض إعطائه أموالا لشراء سجائر .

وكانت الأجهزة الأمنية في القليوبية تلقت إخطارا من مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نوى دائرة المركز، بتعدي شاب على والده بالسكين ومصرعه في الحال.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم هو ابن المجني عليه ومصاب باهتزاز نفسي، وقام بالتعدي على والده العجوز مستخدما أداة حادة "سكين" وإصابته بطعنات نافذة، مما أدى إلى وفاته.

وتحررمحضر بالواقعةوأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

شاب مصري
المسن
التحقيقات
القليوبية
اهتزاز نفسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136322
منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

محمد الشهري
أعتقد بان الضحية في جميع اندية العالم هو المدرب ليش ما يكون المنظومة التي في داخل الملعب عليها ايضاء جزاء من الاخطاء والى ايش...
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
عزووز
واأسفاه

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