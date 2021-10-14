شاب "ينحر" والده لسبب لا يخطر على البال

القاهرة (صدى):
أقدم شاب مصري على قتل والده المسن مسددا له عدة طعنات بالصدر والرقبة بسلاح أبيض بعدما رفض إعطائه أموالا لشراء سجائر .
وكانت الأجهزة الأمنية في القليوبية تلقت إخطارا من مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نوى دائرة المركز، بتعدي شاب على والده بالسكين ومصرعه في الحال.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم هو ابن المجني عليه ومصاب باهتزاز نفسي، وقام بالتعدي على والده العجوز مستخدما أداة حادة "سكين" وإصابته بطعنات نافذة، مما أدى إلى وفاته.
وتحررمحضر بالواقعةوأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.