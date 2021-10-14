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فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء المملكة

منذ 47 دقيقة
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فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء المملكة

جدة (صدى):
يرصد بسماء المملكة و الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم وبداية الليل , اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إنه سيرصد يوم السبت 16 أكتوبر 2021 اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث سيزينان الأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء المملكة والوطن العربي، وهو الاقتران الأقرب بينهما منذ 8 سنوات.

وأضافت الجمعية : إن العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة؛ بسبب لمعانه الفائق، حيث سيظهر في السماء بعد حوالي نصف ساعة من غروب الشمس؛ مثل قطعة من الألماس، وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر قلب العقرب إلى أسفل يساره وسيفصل بينهما درجة تقريباً ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعاناً من الزهرة.

وتابعت: خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب، ولكن سوف يتغير الموقع الظاهري بالنسبة لبعضهما؛ وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس، و سيلاحظ من ناحية أخرى وجود نجم إلى يسار قلب العقرب يسمى النياط -وسيكون المنظار مفيداً لرؤية الثلاثي، يبعد قلب العقرب عن النياط مسافة 2.0 درجة، وعلى الرغم من أنها ستنتظم في مثلثًا ليس متساوي الأضلاع تمامًا، لكن المشهد سيكون جميلاً.

فلكية جدة
الوطن العربي
كوكب الزهرة
العقرب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136322
منذ 28 دقيقة
سبحان خالق الكون ومدبره بحكمته ..

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أحدث التعليقات

محمد الشهري
أعتقد بان الضحية في جميع اندية العالم هو المدرب ليش ما يكون المنظومة التي في داخل الملعب عليها ايضاء جزاء من الاخطاء والى ايش...
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
عزووز
واأسفاه

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