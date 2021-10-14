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النيابة العامة تستحدث مجموعة نيابات جديدة.. تعرف عليها

منذ يوم
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النيابة العامة تستحدث مجموعة نيابات جديدة.. تعرف عليها

الرياض (صدى):
أعلنت النيابة العامة، اليوم، استحداث مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت إليها لأول مرة.

وقال وكيل النيابة العامة المساعد فهد الرشود، إنه جرى استحداث عدد من النيابات منها، نيابة النقد والتي تختص بالاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة من محاكم الاستئناف، ونيابة الاستئناف التي تختص في الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.

كما جرى استحداث نيابة دور التوقيف التي تختص بالرقابة والتفتيش على دور التوقيف للتأكد من عدم وجود أي موقف بطريقة غير نظامية، والإفراج عنه في هذه الحالة ومحاسبة المتسبب في إقافه.

بينما تختص نيابة الإشراف على تنفيذ الأحكام فتتعلق بالإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية العامة، أما نيابة الثقة العامة فتختص بالتحقيق في جرائم تزوير الأوراق والأختام وشهادة الزور.

 

النقد
النيابة العامة
الاستئناف
الاعتراض
دور التوقيف
فهد الرشود
نيابة الثقة
الأحكام الجزائية

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66910
منذ ساعة
الله يقويكم
مانقدر نقول شي
نيابه،

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أحدث التعليقات

اعبدو
الجمهور مجموعة مراهقين لايتعدون اصابع اليد
مواطن نزية
طال عمرك ابوفهد لا تنسى تطوير المواطن بهذة المحافظات يحتاج دعمكم واهتمامكم حفظك الله
عبدالله
من اول ساعتين بعد التعيين صورة وتعليقاته في كل الانترنت. اجل بيحط صورته في اعلانات الشوارع بعد شهر.
د محمد ماجد بخش
عندك واحد شاهي بالنعناع والحبق والدوش وصلحه لكل متابع ومنعنش منعش لرياضة الوطن
د محمد ماجد بخش
مو بطال .. كويس .. الله يوفقه ويكون تسوس الأسنان عند النساء والأطفال والشباب والجِدان من أولويات وزارته

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