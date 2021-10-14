النيابة العامة تستحدث مجموعة نيابات جديدة.. تعرف عليها

الرياض (صدى):
أعلنت النيابة العامة، اليوم، استحداث مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت إليها لأول مرة.
وقال وكيل النيابة العامة المساعد فهد الرشود، إنه جرى استحداث عدد من النيابات منها، نيابة النقد والتي تختص بالاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة من محاكم الاستئناف، ونيابة الاستئناف التي تختص في الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.
كما جرى استحداث نيابة دور التوقيف التي تختص بالرقابة والتفتيش على دور التوقيف للتأكد من عدم وجود أي موقف بطريقة غير نظامية، والإفراج عنه في هذه الحالة ومحاسبة المتسبب في إقافه.
بينما تختص نيابة الإشراف على تنفيذ الأحكام فتتعلق بالإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية العامة، أما نيابة الثقة العامة فتختص بالتحقيق في جرائم تزوير الأوراق والأختام وشهادة الزور.