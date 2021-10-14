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فتاة تقتل خطيبها: "تهرب مني بعدما أفقدني عذريتي"

منذ ساعة
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فتاة تقتل خطيبها: "تهرب مني بعدما أفقدني عذريتي"

القاهرة (صدى):
اعترفت فتاة مصرية بقتل خطيبها مبررة ذلك بأنه تهرب منها ورفض أن يتزوجها بعدما أقام معها علاقة غير شرعية وأفقدها شرفها.

وأشارت إلى إنها اتفقت مع شقيقها على قتل خطيبها السابق، انتقامًا منه بسبب فقدانها عذريتها بعد أن فشلت محاولة اقناعه بالتراجع عن فسخ الخطوبة.

وقامت بالاتصال به وأخبرته أنها تود مقابلته، وعندما وصل إلى المكان المحدد وجد كمينًا أعد له من قبل الفتاة التي اعتدت عليه بالضرب بمعاونة شقيقها الذي سدد له عدة طعنات قاتلة أودت بحياته.

وأمرت النيابة العامة بحبس الفتاة وشقيقها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فسخ الخطوبة
النيابة العامة
فتاة مصرية
علاقة غير شرعية
العذرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136322
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. هذي نهاية طريق الشيطان ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 500
منذ 43 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

محمد الشهري
أعتقد بان الضحية في جميع اندية العالم هو المدرب ليش ما يكون المنظومة التي في داخل الملعب عليها ايضاء جزاء من الاخطاء والى ايش...
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
عزووز
واأسفاه

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