فتاة تقتل خطيبها: "تهرب مني بعدما أفقدني عذريتي"

القاهرة (صدى):
اعترفت فتاة مصرية بقتل خطيبها مبررة ذلك بأنه تهرب منها ورفض أن يتزوجها بعدما أقام معها علاقة غير شرعية وأفقدها شرفها.
وأشارت إلى إنها اتفقت مع شقيقها على قتل خطيبها السابق، انتقامًا منه بسبب فقدانها عذريتها بعد أن فشلت محاولة اقناعه بالتراجع عن فسخ الخطوبة.
وقامت بالاتصال به وأخبرته أنها تود مقابلته، وعندما وصل إلى المكان المحدد وجد كمينًا أعد له من قبل الفتاة التي اعتدت عليه بالضرب بمعاونة شقيقها الذي سدد له عدة طعنات قاتلة أودت بحياته.
وأمرت النيابة العامة بحبس الفتاة وشقيقها 15 يوما على ذمة التحقيقات.