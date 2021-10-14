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رجل يقتلع عيني زوجته أمام أطفاله

منذ ساعة
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رجل يقتلع عيني زوجته أمام أطفاله

عمان (صدى):
أصدرت محكمة أردنية حكمًا على رجل اقتلع عيني زوجته بالأشغال الشاقة المؤبدة 30 عامًا.

ووقعت الجريمة قبل عدة أشهر بأحدى المدن الأردنية حيث شغلت الرأي العام خاصة وأنها جاءت بعد سنوات من العنف الأسري الذي تعرضت له الزوجة.

وذات يوم أيقظ "الجاني" زوجته وتشاجر معها وحاول الاعتداء عليها بالسكين إلا أنه بعد ذلك أخذ ملقط الفحم الخاص بالأرجيلة، قائلاً: "ما بدي أذبحك والله لأعملك عاهة طول عمرك، وتموتي كل يوم بسبب عاهتك".

وحاولت "الزوجة" حماية وجهها بتغطيته بساقيها لكنه أدخل إصبعه وفقأ عينها وبعدها أدخل إصبعه بعيني الثانية، ليفر هاربًا بعد ذلك.

وقدمت "الزوجة" بلاغًا بحق زوجها وأكدت أنها لن تتنازل عن حقها بدعم من أهلها وتم إلقاء القبض على الجاني ومحاكمته بالسجن 30 عامًا.

وخضعت "فاطمة" لعملية جراحية في كلتي عينيها، حيث تمكن الأطباء من إبقاء إحدى العينين بشكل تجميلي أما الأخرى فقد فقدت بشكل تام.

 

الأردن
محكمة أردنية
العقوبة
الرأي العام
الأشغال الشاقة
اقتلاع العين
المدن الأردنية

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2524
منذ 38 دقيقة
وين اللي يعلق كل يوم كفرة مجرمين عليهم من الله ما يستحقون -- وش تقول عن ذا الاجرام اللي ما يخطر على بال اي كافر

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أحدث التعليقات

محمد الشهري
أعتقد بان الضحية في جميع اندية العالم هو المدرب ليش ما يكون المنظومة التي في داخل الملعب عليها ايضاء جزاء من الاخطاء والى ايش...
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
صالح سعيد
ماهو حل. الآن.. متى. يستطيع المدرب. ان يغير ونحنَ. في منتصف الدور الأول.. صعب الوضع..
عزووز
واأسفاه

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