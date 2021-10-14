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العثور على جثة سبعينية مقطوعة الرأس

منذ ساعة
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العثور على جثة سبعينية مقطوعة الرأس

باريس (صدى):
عثرت الشرطة الفرنسية على جثة امرأة مقتولة ومقطوعة الرأس داخل منزلها الواقع في منتجع أغد البحري في جنوب البلاد.

وجاء تحرك الجهات الأمنية بعدما أبلغ نجلها أن والدته البالغة من العمر 77 عاما لا ترد على اتصالاته.

وأضاف أنه يتواصل معها يوميًا وعندما لم تجيب على اتصالاته دخل على نظام كاميرات مراقبة المنزل ورأى ظلاً على الأرض.

وباشرت الشرطة البلاغ، ووجدت رأس المرأة على طاولة وبجواره جثتها، معلنة أن ملابسات الجريمة لم تكشف بعد، وأن المعلومات المتوافرة حاليًا أن باب المنزل الخارج كان مغلقا بينما لم يكن باب مدخل المنزل موصداً.

جريمة
شرطة
منزل
طاولة
رأس مقطوعة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54160
منذ ساعة
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136314
منذ 55 دقيقة
مجرمون ..

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عامر العامر
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لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمات بحق المسنه ، وأي إجرام .. اتمنى ان يعجلون بقطف رقبيتهما النجستين ..
خالد القصيمي
جزاك الله خير ياشيخ نركي من ااعام وحنا نقول لكم نبي الفن الشعبي ترا له جمهور بارك الله فيكم
الدوري الإيطالي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يلعن المكياج تزوير وكذب وغش حتى الشباب بليحتهم. أحلى وأجمل

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