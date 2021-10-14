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بالفيديو.. زوجان يستعينان بنمر للكشف عن مولودهما

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. زوجان يستعينان بنمر للكشف عن مولودهما

دبي (صدى):
أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزوج وزوجة في دبي قاما بالكشف عن نوع مولودهما القادم عن طريق نمر جدلا واسعا.

وكانت سيدة وزوجها قررا أن يقوما بالإعلان عن مولودهما القادم من خلال استئجار نمر بالغ وتعليق بالون في الهواء ويقوم النمر بتفجير البالون لإخبارهم بجنس المولود، بحسب صحيفة ديلي ستار .

ونشر الزوجان فيديو للنمر وهو يقفز في الهواء بالفعل، ويقوم بتفجير البالون الكبير، والذي كان يحتوي على مادة لونها أحمر للإعلان عن جنس المولود، وهي طفلتهما القادمة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن يكف البعض عن المبالغة في التعبير سواء عن الفرح أو الحزن، مؤكدين أن وجود نمر شرس يقوم بتلك الحركات مجازفة كبيرة وخطيرة وقد تكون عواقبها وخيمة في حين آخر.

دبي
نمر
جنس المولود
تفجير البالون

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54160
منذ ساعة
طلع المولود بسه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136314
منذ 47 دقيقة
استغفر الله العظيم ..

.. هذا من باب الشرك باالله ، ومن باب السخافة والإنحراف عن طريق الحق .. والعياذ باالله ..

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أحدث التعليقات

عامر العامر
يجب إبعاد المحياني وهاسي والسومة
عامر العامر
يجب إبعاد المحياني وهاسي والسومة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمات بحق المسنه ، وأي إجرام .. اتمنى ان يعجلون بقطف رقبيتهما النجستين ..
خالد القصيمي
جزاك الله خير ياشيخ نركي من ااعام وحنا نقول لكم نبي الفن الشعبي ترا له جمهور بارك الله فيكم
الدوري الإيطالي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يلعن المكياج تزوير وكذب وغش حتى الشباب بليحتهم. أحلى وأجمل

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