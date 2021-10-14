بالفيديو.. زوجان يستعينان بنمر للكشف عن مولودهما

دبي (صدى):
أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزوج وزوجة في دبي قاما بالكشف عن نوع مولودهما القادم عن طريق نمر جدلا واسعا.
وكانت سيدة وزوجها قررا أن يقوما بالإعلان عن مولودهما القادم من خلال استئجار نمر بالغ وتعليق بالون في الهواء ويقوم النمر بتفجير البالون لإخبارهم بجنس المولود، بحسب صحيفة ديلي ستار .
ونشر الزوجان فيديو للنمر وهو يقفز في الهواء بالفعل، ويقوم بتفجير البالون الكبير، والذي كان يحتوي على مادة لونها أحمر للإعلان عن جنس المولود، وهي طفلتهما القادمة.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن يكف البعض عن المبالغة في التعبير سواء عن الفرح أو الحزن، مؤكدين أن وجود نمر شرس يقوم بتلك الحركات مجازفة كبيرة وخطيرة وقد تكون عواقبها وخيمة في حين آخر.