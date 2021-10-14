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ما تدري مين الغلطان فيهم
منذ 20 ساعة
1184
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136364
منذ 17 دقيقة
بلاااوي ، حتى الرجال اللي كان ماشي بحاله ما سلم منهم ..
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