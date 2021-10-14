تأثير سحري عند تناول حبتان من الكيوي يوميا

أميرة خالد (صدى):
يتعرض الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام إلى الإجهاد التأكسدي وهي عملية يمكن أن تسبب الإصابة والإرهاق المفرط ،ويمكن الحد منها عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وفقا لموقع "فيت أند ويل" المختص بالصحة.
وكشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاغاوا في اليابان، أن تناول فاكهة الكيوي كل يوم، يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي.
وقام الباحثون بتوظيف 30 من العدائين الذكور في سن الدراسة الجامعية، وقام نصفهم بتناول حبتين من الكيوي كل يوم لمدة شهرين، إلى جانب نظامهم الغذائي المعتاد وتدريبهم، في حين أن النصف الآخر لم يستهلك أي من ثمار كيوي.
وأوضحت النتائج أن تناول الكيوي يمكن أن يقلل من الآثار السلبية للتدريبات عالية الكثافة.