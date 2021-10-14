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بالفيديو.. مقتل 3 وإصابة آخرين في أعمال عنف في لبنان

منذ 17 ساعة
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بالفيديو.. مقتل 3 وإصابة آخرين في أعمال عنف في لبنان

بيروت (صدى):
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن إطلاق نار قرب موقع تظاهرات معارضة للمحقق بانفجار "مرفأ بيروت" ‎طارق البيطار.

وأظهرت مقاطع فيديو وقوع حرب شوارع وإطلاق نار باتجاه متظاهرون معارضون للمحقق بانفجار مرفأ بيروت ‎طارق البيطار، وكشفت وسائل الإعلام عن وقوع إصابات ووفيات إثر إطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة قرب قصر العدل ببيروت.

وأضافت ان محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة يشهد تجمع المتظاهرون للاعتصام ضد قاضي تحقيق انفجار المرفأ طارق البيطار، إطلاقا كثيفا للنار.

وحضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات، ويأتي ذلك بعد رفض محكمة التمييز المدنية بلبنان، اليوم، طلب "كف يد" المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

 

لبنان
متظاهرون
تظاهرة
مرفأ بيروت
حرب الشوارع

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54175
منذ 33 دقيقة
في لبنان منوع التعرض لاي احد من جماعة حزب المجوس او حزب نبيه بري والقاضي العدلي اصبحت حياته في خطر

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
عاشق قشطة التاج الملكية
يجب طرد السومة و معتز و مؤشر و خبراني و هندي و المدرب هاسي و ان شاء الله خير
ابو عمار
واضح من صياح النساء ان الحادثه في مصر
ابو عمار
ما لهم حق الواجب حضرو زواج اخوهم
ابو عمار
في الاحلاام تشوفها

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