بالفيديو.. محام: الألفاظ البذيئة تدخلك السجن

الرياض (صدى):
حذر المحامي سلطان المصلوخي، من ترديد الإساءات أو الألفاظ البذيئة في أي مكان، حيث أنها تدخل صاحبها السجن.
وقال المحامي خلال حديثه في برنامج " الراصد ": إن منَ يرددون ألفاظاً بذيئة في الملاعب أثناء المباريات معرّضون لعقوبة السجن والغرامة.
وأشار إلى أن حجة الانفعال والعصبية ليس مبرراً للإساءة، قائلًا : فمن لديه عذر فليجلس في بيته ويجنب الناس إساءته.
وأضاف : أن نشر مقاطع فيديو توثق تلك الإساءات عبر مواقع التواصل تعتبر جريمة معلوماتية، فإذا كان المقطع يوثق مخالفات فيجب إرساله للجهة المختصة وعدم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.