نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. محام: الألفاظ البذيئة تدخلك السجن

منذ يوم
3591
1
بالفيديو.. محام: الألفاظ البذيئة تدخلك السجن

الرياض (صدى):
حذر المحامي سلطان المصلوخي، من ترديد الإساءات أو الألفاظ البذيئة في أي مكان، حيث أنها تدخل صاحبها السجن.

وقال المحامي خلال حديثه في برنامج " الراصد ": إن منَ يرددون ألفاظاً بذيئة في الملاعب أثناء المباريات معرّضون لعقوبة السجن والغرامة.

وأشار إلى أن حجة الانفعال والعصبية ليس مبرراً للإساءة، قائلًا : فمن لديه عذر فليجلس في بيته ويجنب الناس إساءته.

وأضاف : أن نشر مقاطع فيديو توثق تلك الإساءات عبر مواقع التواصل تعتبر جريمة معلوماتية، فإذا كان المقطع يوثق مخالفات فيجب إرساله للجهة المختصة وعدم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

السجن
الغرامة
الملاعب
الإساءات
الالفاظ البذيئة
جريمة معلوماتية
الألفاظ البذيئة
سلطان المصلوخي

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66910
منذ 58 دقيقة
والله ياعندي قروبات
أتوقع لو احد يبلغ فيهم ياخذون مؤبد
جميع انواع السب والشتم 😂😂😂😂😂

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اعبدو
الجمهور مجموعة مراهقين لايتعدون اصابع اليد
مواطن نزية
طال عمرك ابوفهد لا تنسى تطوير المواطن بهذة المحافظات يحتاج دعمكم واهتمامكم حفظك الله
عبدالله
من اول ساعتين بعد التعيين صورة وتعليقاته في كل الانترنت. اجل بيحط صورته في اعلانات الشوارع بعد شهر.
د محمد ماجد بخش
عندك واحد شاهي بالنعناع والحبق والدوش وصلحه لكل متابع ومنعنش منعش لرياضة الوطن
د محمد ماجد بخش
مو بطال .. كويس .. الله يوفقه ويكون تسوس الأسنان عند النساء والأطفال والشباب والجِدان من أولويات وزارته

أخر الأخبار

تركي آل الشيخ يوضح قاعدة "مهمة" بعد سن الأربعين
تركي آل الشيخ يوضح قاعدة "مهمة" بعد سن الأربعين
منذ 11 دقيقة 1184
جستنيه: "قلبي مع الهلال مثلما مع النصر"
جستنيه: "قلبي مع الهلال مثلما مع النصر"
منذ 21 دقيقة 1129
الدفاعات الجوية تحبط محاولة حوثية لاستهداف جازان
الدفاعات الجوية تحبط محاولة حوثية لاستهداف جازان
منذ 59 دقيقة 1239
فيديو.. أستاذ التخدير والعناية المركزة يوضح سبب تخفيف الاحترازات
فيديو.. أستاذ التخدير والعناية المركزة يوضح سبب تخفيف الاحترازات
منذ ساعة 1367
مواطنة تلفت الأنظار في معرض الكتاب
مواطنة تلفت الأنظار في معرض الكتاب
منذ ساعة 1567
فيديو.. توقعات الصبحان لمباراة النصر والوحدة الإماراتي
فيديو.. توقعات الصبحان لمباراة النصر والوحدة الإماراتي
منذ ساعة 2004
بالفيديو.. الجمارك: نستقبل البلاغات بسرية تامة والمكافآت تنتظر المُبلغين
بالفيديو.. الجمارك: نستقبل البلاغات بسرية تامة والمكافآت تنتظر المُبلغين
منذ ساعة 1247
مقتل نائب بريطاني طعنا بسكين
مقتل نائب بريطاني طعنا بسكين
منذ ساعتين 1552
الأهلى يفقد خدمات 3 لاعبين في مواجهة الاتفاق
الأهلى يفقد خدمات 3 لاعبين في مواجهة الاتفاق
منذ ساعتين 1481
الجماز : كلمة "لم يشارك" في قاموس النصر الآسيوي أكثر من كلمة "شارك" (فيديو)
الجماز : كلمة "لم يشارك" في قاموس النصر الآسيوي أكثر من كلمة "شارك" (فيديو)
منذ ساعتين 1458