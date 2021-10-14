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متهور يدهس شاب اثناء التفحيط

منذ ساعة
333
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54155
منذ 40 دقيقة
يستاهل ايش يبي يتفرج على المفحط

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أحدث التعليقات

WALYD
أفضل حتى يكون عبره لغيره
القول الصريح
ضربة جزاء لاجدليه حيالها ولكن الحكم مريض او معدوم الضمير او جبان
kkkk
يمكن عدته كبيره وهجت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
طقوع اسيا ولا بطوله دوري صحيح انكم خرقاويه
ابو عمار
مجلس الشورى حق الملا عمر هو من رفض تسليم ابن لادن

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