وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق

خالد الظفيري (صدى):
توفي المخرج الكويتي خالد الصديق، اليوم الخميس عن عمر يناهز 76 عاما.
ويذكر أن المخرج الراحل ترشح أول أفلامه ”بس يا بحر“ إنتاج عام 1972م لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين.
وقدم عددا من الأفلام للسينما الكويتية، حيث كان من أوائل المخرجين العرب الذين أخرجوا للسينما.
وبدأت انطلاقته في أربعينيات القرن الماضي من خلال فيلم ”المطرود“ عام 1946م إلى أفلامه الأخرى ”الصقر“ و“عرس الزين“ وشاهين“ وغيرها، فيما حفر فيلم ”بس يا بحر“ بصمته في السينما العالمية.