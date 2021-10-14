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وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق

منذ ساعة
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وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق

خالد الظفيري (صدى):
توفي المخرج الكويتي خالد الصديق، اليوم الخميس عن عمر يناهز 76 عاما.

ويذكر أن المخرج الراحل ترشح أول أفلامه ”بس يا بحر“ إنتاج عام 1972م لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين.

وقدم عددا من الأفلام للسينما الكويتية، حيث كان من أوائل المخرجين العرب الذين أخرجوا للسينما.

وبدأت انطلاقته في أربعينيات القرن الماضي من خلال فيلم ”المطرود“ عام 1946م إلى أفلامه الأخرى ”الصقر“ و“عرس الزين“ وشاهين“ وغيرها، فيما حفر فيلم ”بس يا بحر“ بصمته في السينما العالمية.

 

الأوسكار
خالد الصديق
مخرج كويتي
الصديق

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54155
منذ 49 دقيقة
الله يرحمه

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أحدث التعليقات

WALYD
أفضل حتى يكون عبره لغيره
القول الصريح
ضربة جزاء لاجدليه حيالها ولكن الحكم مريض او معدوم الضمير او جبان
kkkk
يمكن عدته كبيره وهجت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
طقوع اسيا ولا بطوله دوري صحيح انكم خرقاويه
ابو عمار
مجلس الشورى حق الملا عمر هو من رفض تسليم ابن لادن

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