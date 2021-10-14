الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، شروط الحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة.
وذكرت وزارة الموارد البشرية، أن شروط الحصول على الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون المستفيد مسجل لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.
واشترطت أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة، وأن لا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.
كما اشترطت أن لا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية او التأهيلية الحكومية او الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام، وأن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة دائمة.
وأضافت : وأن لا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة، أن لا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 45 سنة.
ويذكر أن هذه خدمة إلكترونية تُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة والذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الشروط والضوابط.