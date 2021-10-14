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شروط الحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة

منذ 3 ساعات
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شروط الحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، شروط الحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

وذكرت وزارة الموارد البشرية، أن شروط الحصول على الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون المستفيد مسجل لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.

واشترطت أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة، وأن لا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.

كما اشترطت أن لا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية او التأهيلية الحكومية او الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام، وأن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة دائمة.

وأضافت : وأن لا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة، أن لا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 45 سنة.

ويذكر أن هذه خدمة إلكترونية تُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة والذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الشروط والضوابط.

 

التنمية الاجتماعية
ذوي الإعاقة
الإعانة المالية
وزارة الموارد البشرية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83432
منذ ساعة
الحمد لله على الصحة العامة هي أهم من أي شي
๛
عدد التعليقات : 16
منذ 51 دقيقة
نسال الله ان يمتعنا بالصحة والعافية وان لا يحيجنا ولا يحيج احد للاعانة ,
ونساله سبحانه أن يشفي ويعافي كل مريض ومبتلى ان وان يرفع الضر والاذى والسوء عن كل مصاب

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أحدث التعليقات

الدسك 22
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