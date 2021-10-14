بالفيديو.. تفاصيل جديدة بشأن تسليم بن لادن للمملكة

نايف السالم (صدى):
روى رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل تفاصيل جديدة بشأن تسليم زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن للمملكة.
وقال الأمير الفيصل في لقاء متلفز له بثته قناة السعودية، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير عرض على الملك عبد الله- رحمه الله- تسليم “بن لادن”، قبل عرضه على المسؤولين الأمريكان بشرط عدم محاكمته.
وأوضح أن الملك عبد الله رفض شرط البشير قائلًا له: "عندنا شرع الله وما في حد فوق الشرع."
وفي السياق نفسه، أفاد الأمير بأن زعيم تنظيم حركة “طالبان” خالف وعده للمملكة بتسليم “بن لادن”، لافتًا إلى أن الملا “عمر” أرسل وفدًا إلى المملكة للتأكيد على إرسال بن لادن، وبعد شهر واحد فقط خالف ومكث الوعد.