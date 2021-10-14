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بالفيديو.. تفاصيل جديدة بشأن تسليم بن لادن للمملكة

منذ ساعة
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بالفيديو.. تفاصيل جديدة بشأن تسليم بن لادن للمملكة

نايف السالم (صدى):
روى رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل تفاصيل جديدة بشأن تسليم زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن للمملكة.

وقال الأمير الفيصل في لقاء متلفز له بثته قناة السعودية، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير عرض على الملك عبد الله- رحمه الله- تسليم “بن لادن”، قبل عرضه على المسؤولين الأمريكان بشرط عدم محاكمته.

وأوضح أن الملك عبد الله رفض شرط البشير قائلًا له: "عندنا شرع الله وما في حد فوق الشرع."

وفي السياق نفسه، أفاد الأمير بأن زعيم تنظيم حركة “طالبان” خالف وعده للمملكة بتسليم “بن لادن”، لافتًا إلى أن الملا “عمر” أرسل وفدًا إلى المملكة للتأكيد على إرسال بن لادن، وبعد شهر واحد فقط خالف ومكث الوعد.

الأمير تركي الفيصل
السودان
بن لادن
طالبان
البشير
الملا عمر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54155
منذ 36 دقيقة
المفروض تمت محاسبة الامام على كلامه الغير اخلاقي
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54155
منذ 19 دقيقة
مجلس الشورى حق الملا عمر هو من رفض تسليم ابن لادن

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أحدث التعليقات

WALYD
أفضل حتى يكون عبره لغيره
القول الصريح
ضربة جزاء لاجدليه حيالها ولكن الحكم مريض او معدوم الضمير او جبان
kkkk
يمكن عدته كبيره وهجت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
طقوع اسيا ولا بطوله دوري صحيح انكم خرقاويه
ابو عمار
مجلس الشورى حق الملا عمر هو من رفض تسليم ابن لادن

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