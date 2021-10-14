نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سيرين عبدالنور تنشر صورتها في مرحلة الطفولة مع والدتها

منذ ساعتين
1259
1
سيرين عبدالنور تنشر صورتها في مرحلة الطفولة مع والدتها

أميرة خالد (صدى):
نشرت النجمة اللبنانية، سيرين عبدالنور، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لها مع والدتها، وهي طفلة رضيعة، لتستذكر طفولتها التي تمنت عودتها وعودة أيامها.

وشاركت سيرين متابعيها صورة لها، عبر حسابها على "تويتر"، من أحد الاحتفالات بعيد الكريسماس مع والدتها وهي تقف على قدميها بمساعدة والدتها، بسبب صغر سنها، إلى جانب شجرة مزينة يبدو أنها من احتفالات عيد رأس السنة الميلادية.

وعبرت سيرين الصورة خلال تعليقها على الصورة على تمنيها العودة إلى الطفولة، مشيرة إلى أنه لو كان الأمر باستطاعتها لفضلت أن تظل طول العمر طفلة، وكتبت: "‏الطفولة أجمل حكاية بريئة لو استطعت الرجوع اليها لمكثت بها أبد الدهر صورة أنا وأمي".

وتفاعل عدد كبير من مرتادي "السوشيال ميديا" مع التغريدة، مشيدين بجمالها وجمال والدتها.

سيرين عبد النور
الطفولة
الكريسماس
والدة سيرين عبد النور

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54155
منذ 50 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

WALYD
أفضل حتى يكون عبره لغيره
القول الصريح
ضربة جزاء لاجدليه حيالها ولكن الحكم مريض او معدوم الضمير او جبان
kkkk
يمكن عدته كبيره وهجت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
طقوع اسيا ولا بطوله دوري صحيح انكم خرقاويه
ابو عمار
مجلس الشورى حق الملا عمر هو من رفض تسليم ابن لادن

أخر الأخبار

تأثير سحري عند تناول حبتان من الكيوي يوميا
تأثير سحري عند تناول حبتان من الكيوي يوميا
منذ 11 دقيقة 1463
"العامة للحبوب" تصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح المحلي
"العامة للحبوب" تصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح المحلي
منذ 26 دقيقة 1416
بالفيديو.. مقتل 3 وإصابة آخرين في أعمال عنف في لبنان
بالفيديو.. مقتل 3 وإصابة آخرين في أعمال عنف في لبنان
منذ 31 دقيقة 1558
النقاز يصل جدة استعدادًا للقاء الاتفاق
النقاز يصل جدة استعدادًا للقاء الاتفاق
منذ 36 دقيقة 1497
بالفيديو.. استشارية تغذية تُحذر من تحدي " الأكل الحار "
بالفيديو.. استشارية تغذية تُحذر من تحدي " الأكل الحار "
منذ 46 دقيقة 1473
بالفيديو.. محام: الألفاظ البذيئة تدخلك السجن
بالفيديو.. محام: الألفاظ البذيئة تدخلك السجن
منذ 56 دقيقة 1668
الأمير عبدالعزيز بن سلمان يدعو أسواق الطاقة لمحاكاة "أوبك+"
الأمير عبدالعزيز بن سلمان يدعو أسواق الطاقة لمحاكاة "أوبك+"
منذ ساعة 1600
شاف الموت وهرب
شاف الموت وهرب
منذ ساعة 401
متهور يدهس شاب اثناء التفحيط
متهور يدهس شاب اثناء التفحيط
منذ ساعة 332
امحق عملية انقاذ
امحق عملية انقاذ
منذ ساعة 224