سيرين عبدالنور تنشر صورتها في مرحلة الطفولة مع والدتها

أميرة خالد (صدى):
نشرت النجمة اللبنانية، سيرين عبدالنور، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لها مع والدتها، وهي طفلة رضيعة، لتستذكر طفولتها التي تمنت عودتها وعودة أيامها.
وشاركت سيرين متابعيها صورة لها، عبر حسابها على "تويتر"، من أحد الاحتفالات بعيد الكريسماس مع والدتها وهي تقف على قدميها بمساعدة والدتها، بسبب صغر سنها، إلى جانب شجرة مزينة يبدو أنها من احتفالات عيد رأس السنة الميلادية.
وعبرت سيرين الصورة خلال تعليقها على الصورة على تمنيها العودة إلى الطفولة، مشيرة إلى أنه لو كان الأمر باستطاعتها لفضلت أن تظل طول العمر طفلة، وكتبت: "الطفولة أجمل حكاية بريئة لو استطعت الرجوع اليها لمكثت بها أبد الدهر صورة أنا وأمي".
وتفاعل عدد كبير من مرتادي "السوشيال ميديا" مع التغريدة، مشيدين بجمالها وجمال والدتها.