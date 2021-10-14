أطول امرأة في العالم تدخل موسوعة جينيس فكم يبلغ طولها؟

أميرة خالد (صدى):
دخلت سيدة تركية يبلغ طولها 7 أقدام و0.7 بوصة (215.16 سم)، رسمياً موسوعة جينيس كأطول امرأة على قيد الحياة.
وترجع الزيادة في طول السيدة التي تدعى روميسه غيلغي، وتعيش بمقاطعة كارابوك التركية، إلى إصابتها بمتلازمة ويفر، التي تسبب النمو السريع جداً بالجسم, بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
وتستخدم غيلغي في الغالب كرسياً متحركاً للتنقل، وأحياناً تعتمد على المشّاية، نظراً لمشاكل الحركة المتعلقة بحالتها.
ولفتت غيلغي إلى أنها تأمل أن يساعد دخولها موسوعة «جينيس» في إلهام الآخرين لتقبل أنفسهم وتحويل «عيوبهم إلى ميزات».
يُشار إلى أن الفتاة البالغة من العمر 24 عاماً حققت أيضاً رقماً قياسياً عالمياً في عام 2014، عندما تم اختيارها كأطول مراهقة على قيد الحياة، ومنذ ذلك الحين كثفت غيلغي جهودها في الدفاع عن الآخرين الذين يعانون من متلازمات وحالات صحية نادرة.