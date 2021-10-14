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أطول امرأة في العالم تدخل موسوعة جينيس فكم يبلغ طولها؟

منذ 3 ساعات
2009
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أطول امرأة في العالم تدخل موسوعة جينيس فكم يبلغ طولها؟

أميرة خالد (صدى):
دخلت سيدة تركية يبلغ طولها 7 أقدام و0.7 بوصة (215.16 سم)، رسمياً موسوعة جينيس كأطول امرأة على قيد الحياة.

وترجع الزيادة في طول السيدة التي تدعى روميسه غيلغي، وتعيش بمقاطعة كارابوك التركية، إلى إصابتها بمتلازمة ويفر، التي تسبب النمو السريع جداً بالجسم, بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وتستخدم غيلغي في الغالب كرسياً متحركاً للتنقل، وأحياناً تعتمد على المشّاية، نظراً لمشاكل الحركة المتعلقة بحالتها.

ولفتت غيلغي إلى أنها تأمل أن يساعد دخولها موسوعة «جينيس» في إلهام الآخرين لتقبل أنفسهم وتحويل «عيوبهم إلى ميزات».

يُشار إلى أن الفتاة البالغة من العمر 24 عاماً حققت أيضاً رقماً قياسياً عالمياً في عام 2014، عندما تم اختيارها كأطول مراهقة على قيد الحياة، ومنذ ذلك الحين كثفت غيلغي جهودها في الدفاع عن الآخرين الذين يعانون من متلازمات وحالات صحية نادرة.

 

منوعات
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العالم
جينيس
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روميسة
غيلغي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54155
منذ 33 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

WALYD
أفضل حتى يكون عبره لغيره
القول الصريح
ضربة جزاء لاجدليه حيالها ولكن الحكم مريض او معدوم الضمير او جبان
kkkk
يمكن عدته كبيره وهجت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
طقوع اسيا ولا بطوله دوري صحيح انكم خرقاويه
ابو عمار
مجلس الشورى حق الملا عمر هو من رفض تسليم ابن لادن

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