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رد فعل الأمير تركي الفيصل تجاه إمام تطاول على جمعية خيرية تديرها إحدى اخواته

منذ 4 ساعات
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رد فعل الأمير تركي الفيصل تجاه إمام تطاول على جمعية خيرية تديرها إحدى اخواته

الرياض (صدى):
كشف رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل عن رد فعله تجاه أحد أئمة المساجد تطاول على جمعية النهضة النسائية الخيرية المسؤولة عنها إحدى أخواته بعبارات غير لائقة.

وقال الفيصل أن إحدى أخواته أخبرته بأن أحد أئمة المساجد وصف الجمعية بأوصاف قذرة فاستقصى عن الأمر وتأكد فعلاً من تطاول الإمام بعدما أحضر له رئيس مكتب الاستخبارات في الرياض نص كلمته، ومن ثم ذهب في الجمعة التالية لنفس المسجد وعندما قام الإمام لأداء الخطبة طلب منه إلقاء كلمة ورفض، قبل أن يوافق بعدما عرفه بنفسه.

وأضاف الفيصل أنه تحدث للمصلين عن فحوى ما قاله الإمام، مؤكداً أنه لديه محارم في الجمعية، وسيمهل الإمام أسبوعاً لإحضار دليل على ما قاله أو اتخاذه الإجراءات الرسمية ضده.

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الأمير تركي الفيصل
جمعية خيرية
المصلين
رئيس الاستخبارات السابق
أئمة المساجد
جمعية النهضة

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 563
منذ ساعة
معنى الصحوه يعني تصحا وترجع للحق
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54155
منذ 51 دقيقة
يبدو ان الامام اهبل كيف يتلفض بهذه الكلمات والاتهامات بدون دليل والمفروض ما يقال هذا الكلام في المسجد
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54155
منذ 34 دقيقة
معقوله الامام ما يعرف الامير تركي الفيصل

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أحدث التعليقات

WALYD
أفضل حتى يكون عبره لغيره
القول الصريح
ضربة جزاء لاجدليه حيالها ولكن الحكم مريض او معدوم الضمير او جبان
kkkk
يمكن عدته كبيره وهجت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
طقوع اسيا ولا بطوله دوري صحيح انكم خرقاويه
ابو عمار
مجلس الشورى حق الملا عمر هو من رفض تسليم ابن لادن

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