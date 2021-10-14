رد فعل الأمير تركي الفيصل تجاه إمام تطاول على جمعية خيرية تديرها إحدى اخواته

الرياض (صدى):
كشف رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل عن رد فعله تجاه أحد أئمة المساجد تطاول على جمعية النهضة النسائية الخيرية المسؤولة عنها إحدى أخواته بعبارات غير لائقة.
وقال الفيصل أن إحدى أخواته أخبرته بأن أحد أئمة المساجد وصف الجمعية بأوصاف قذرة فاستقصى عن الأمر وتأكد فعلاً من تطاول الإمام بعدما أحضر له رئيس مكتب الاستخبارات في الرياض نص كلمته، ومن ثم ذهب في الجمعة التالية لنفس المسجد وعندما قام الإمام لأداء الخطبة طلب منه إلقاء كلمة ورفض، قبل أن يوافق بعدما عرفه بنفسه.
وأضاف الفيصل أنه تحدث للمصلين عن فحوى ما قاله الإمام، مؤكداً أنه لديه محارم في الجمعية، وسيمهل الإمام أسبوعاً لإحضار دليل على ما قاله أو اتخاذه الإجراءات الرسمية ضده.
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