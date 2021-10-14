التمياط يحذر من رسومات تنشر الشذوذ بين الأطفال

نايف السالم (صدى):
حذر لاعب الكرة السابق نواف بندر التمياط من نشر الشذوذ عالميا من خلال الرسوم المتحركة التي تستهدف الأطفال في بعض البرامج.
ودعا التمياط الأكاديميين المتخصصين والتربوين وأن يأخذوا مساحتهم في الإعلام لطرح الحلول ونشر الوعي لمواجهة تلك الظاهرة.
وقال التمياط "في ظل موجة نشر الشذوذ عالمياً والترويج له من خلال الرسوم المتحركه التي تستهدف أطفالنا وبعض البرامج والتطبيقات ماذا أعددنا لمواجهته والتصدي له،ارجو أن نسمع الأكاديميين المتخصصين والتربوين وأن يأخذوا مساحتهم في الاعلام لطرح الحلول ونشر الوعي،كلنا مسؤول" .