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التمياط يحذر من رسومات تنشر الشذوذ بين الأطفال

منذ 3 ساعات
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التمياط يحذر من رسومات تنشر الشذوذ بين الأطفال

نايف السالم (صدى):
حذر لاعب الكرة السابق نواف بندر التمياط من نشر الشذوذ عالميا من خلال الرسوم المتحركة التي تستهدف الأطفال في بعض البرامج.

ودعا التمياط الأكاديميين المتخصصين والتربوين وأن يأخذوا مساحتهم في الإعلام لطرح الحلول ونشر الوعي لمواجهة تلك الظاهرة.

وقال التمياط "‏في ظل موجة نشر الشذوذ عالمياً والترويج له من خلال الرسوم المتحركه التي تستهدف أطفالنا وبعض البرامج والتطبيقات ماذا أعددنا لمواجهته والتصدي له،ارجو أن نسمع الأكاديميين المتخصصين والتربوين وأن يأخذوا مساحتهم في الاعلام لطرح الحلول ونشر الوعي،كلنا مسؤول" .

البرامج
الشذوذ
الرسوم المتحركة
نواف بندر التمياط

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 153
منذ 44 دقيقة
الله يوفقك ياولد التمياط غيرتك على الدين وابناء الوطن شي تجد اجرة انشاء الله المشكله ان البعض لدينا وجدو الانفتاح ويرغبون في ضياع الشباب والفتيات ويشوفون انتشار مثل هذه الامور يناسبهم ولايرغبون في التوعيه وحث الشباب على الالتزام بالدين والاخلاق الاسلاميه ...
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2521
منذ 5 دقائق
تسلم والله ياولد التمياط -- لكن وين دور رجال الدين
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2521
منذ 5 دقائق
تسلم والله ياولد التمياط -- لكن وين دور رجال الدين

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أحدث التعليقات

ابو وليد
تسلم والله ياولد التمياط -- لكن وين دور رجال الدين
ابو وليد
تسلم والله ياولد التمياط -- لكن وين دور رجال الدين
سلطان
انت جاي تحلل وتحرم انت يالرخمة تدري ان البيوت مليانه عسى الله يستر عليهن ويرقهن بأزواج صالحين وذرية صالحة ليس لنا حل الأ بالتعجدد...
شيخين
كان الزوج المغدور، على صداقة مع المجرم، وخصص له غرفة بمنزله، وخلال هذه الفترة نشأت علاقة محرمة بين المجرم وزوجة المغدور.
kkkk
الله يوفقكم يوم السبت القادم

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