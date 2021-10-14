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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - الفرصة المهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها. كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة, وأرتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

مكة
جدة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136302
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
الدعيع معتاد على كيل المديح لحارس العميد قروهي فقط الذي يتفوق على مستوى الدعيع وبمراحل
سعود علي
وخير يا طير ، الحقيقة انه خبر سخيف جداً يعني ينتظرون مولود والا ما ينتظرون احنا وش يهمنا الموضوع فيه ، صحيفة صدى صحيفة...
ابوعبدالله الحمود
الله يرحمه ويغفر له
نجاة محمد
المضيفات هن من تسببن الإذي لنفسهن لانهم قبل الرقص و التصوير
ابو عمار
كلام سليم جدا

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