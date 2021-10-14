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يعقوب بوشهري بعد انفصاله عن فاطمة الأنصاري: "أعالج روحي بروحي"

منذ 48 دقيقة
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يعقوب بوشهري بعد انفصاله عن فاطمة الأنصاري: "أعالج روحي بروحي"

خالد الظفيري (صدى):
تحدث مشهور "سناب شات" الكويتي يعقوب بوشهري، عن مدى اشتياقه لشخص معين دون أن يذكر الاسم.

وتوقع نشطاء، أن يكون حديث بوشهري، المقصود به زوجته الفاشينيستا فاطمة الأنصاري، خاصة بعد أنباء انفصالهما.

وقال يعقوب بوشهر: "ناس أعرفهم يسألوني يعقوب انت شلون ما تحطم لما يصير فيك جذي؟ مع ان في ناس أنا وايد أشتاق لهم بس ما أحب أكلمهم، مع إن انا مشتاق مشتاق ولا أبي أكلمه بس خلاص انا طبعي جذي، أعالج روحي بروحي بأغنية بطلعة بروحة بوناسة".

يذكر أن يعقوب بوشهري، قد أعلن قبل أشهر عقد قرانه على فاطمة الأنصاري، فيما نشرت شقيقتها أمل الأنصار، صور من عقد القران.

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منوعات
سناب شات
يعقوب بوشهري
امل الانصاري
فاطمة الانصاري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54126
منذ 36 دقيقة
مو مشكله تزوج اختها امل وبعد كم شهر طلقها وهذا افضل علاج لك

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
للأسف التشريعات والانظمه الجديده المعمول بها في المحاكم تهدم البيوت وتشتت الاسر مو اي وحده تطلب الخلع يحكم لها ياما ازواج وصلت المشاكل بينهم...
ابو عمار
حسبي الله على الحقير
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
هدى احمد
يسلم يدك ع الكلمات الروعه 😃
ابو عمار
يعني راح تعب المحامي ببلاش

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