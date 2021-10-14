يعقوب بوشهري بعد انفصاله عن فاطمة الأنصاري: "أعالج روحي بروحي"

خالد الظفيري (صدى):
تحدث مشهور "سناب شات" الكويتي يعقوب بوشهري، عن مدى اشتياقه لشخص معين دون أن يذكر الاسم.
وتوقع نشطاء، أن يكون حديث بوشهري، المقصود به زوجته الفاشينيستا فاطمة الأنصاري، خاصة بعد أنباء انفصالهما.
وقال يعقوب بوشهر: "ناس أعرفهم يسألوني يعقوب انت شلون ما تحطم لما يصير فيك جذي؟ مع ان في ناس أنا وايد أشتاق لهم بس ما أحب أكلمهم، مع إن انا مشتاق مشتاق ولا أبي أكلمه بس خلاص انا طبعي جذي، أعالج روحي بروحي بأغنية بطلعة بروحة بوناسة".
يذكر أن يعقوب بوشهري، قد أعلن قبل أشهر عقد قرانه على فاطمة الأنصاري، فيما نشرت شقيقتها أمل الأنصار، صور من عقد القران.
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