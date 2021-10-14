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الشمراني : كنت أتمنى من الدعيع أن يرفع من معنويات العويس ولو بسطر واحد
منذ 7 ساعات
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التعليقات
عبدالله الناصر / حائل
عدد التعليقات : 466
منذ 7 دقائق
الدعيع معتاد على كيل المديح لحارس العميد قروهي فقط الذي يتفوق على مستوى الدعيع وبمراحل
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أحدث التعليقات
عبدالله الناصر / حائل
الدعيع معتاد على كيل المديح لحارس العميد قروهي فقط الذي يتفوق على مستوى الدعيع وبمراحل
سعود علي
وخير يا طير ، الحقيقة انه خبر سخيف جداً يعني ينتظرون مولود والا ما ينتظرون احنا وش يهمنا الموضوع فيه ، صحيفة صدى صحيفة...
ابوعبدالله الحمود
الله يرحمه ويغفر له
نجاة محمد
المضيفات هن من تسببن الإذي لنفسهن لانهم قبل الرقص و التصوير
ابو عمار
كلام سليم جدا
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