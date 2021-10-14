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مختص: أسعار العود "الأصلي" قد تتجاوز نصف مليون ريال

منذ ساعة
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مختص: أسعار العود "الأصلي" قد تتجاوز نصف مليون ريال

علي القحطاني (صدى):
أكد المختص في تجارة العود أحمد الخضير، وجود نسبة كبيرة من الغش في السوق بالمملكة، مشيرا إلى أنها بدأت في الانخفاض.

وقال الخضير، خلال برنامج "الراصد" إن نسبة الغش في البخور بالمملكة تتراوح ما بين 20 إلى 30٪؜، موضحاً أن دخول الشباب والمتاجر الإلكترونية طور من أداء السوق كثيرا.

وأضاف: "سوق العود دخله الشباب، ودخل فيه متاجر إلكترونية، الأمر الذي ألغى الكثير من الغش"، مشيرًا إلى وجود مقاطع فيديو توعوية عبر "سناب شات" يبثها المختصون في العود.

وحول أغلى سعر للبخور متواجد في المملكة، أوضح أن هناك بعض الأنواع التي يصل سعرها إلى نصف مليون ريال، للكيلو الواحد، لافتا إلى أنه روج لمنتج بلغ سعره 600 ألف ريال للكيلو الواحد.

المملكة
التجارة
البخور
سوق العود
احمد الخضير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54126
منذ 42 دقيقة
مع احترامي للاخرين الا ان العود اكبر خطر على الصحه لان الانسان يستنشق ثاني اكسيد الكربون بعد حرق العود وكذالك خساره ماليه بدون فائده . تصور انك تشتري كيلو بمبلغ 12 الف ريال ثم تحرقه يعني كأنك حارق المال كله

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
للأسف التشريعات والانظمه الجديده المعمول بها في المحاكم تهدم البيوت وتشتت الاسر مو اي وحده تطلب الخلع يحكم لها ياما ازواج وصلت المشاكل بينهم...
ابو عمار
حسبي الله على الحقير
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
هدى احمد
يسلم يدك ع الكلمات الروعه 😃
ابو عمار
يعني راح تعب المحامي ببلاش

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