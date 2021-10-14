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وليد الفراج : هناك شركات كبرى سترعى أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد
منذ 12 ساعة
878
1
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 563
منذ 31 دقيقة
ليه اعمار تعطي اكبر من مبالغهم
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أحدث التعليقات
WALYD
أفضل حتى يكون عبره لغيره
القول الصريح
ضربة جزاء لاجدليه حيالها ولكن الحكم مريض او معدوم الضمير او جبان
kkkk
يمكن عدته كبيره وهجت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
طقوع اسيا ولا بطوله دوري صحيح انكم خرقاويه
ابو عمار
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