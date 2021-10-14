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آل الشيخ مع مطربين شعبيين: تراهم جايين بقوة

منذ 12 ساعة
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آل الشيخ مع مطربين شعبيين: تراهم جايين بقوة

الرياض (صدى):
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة جمعته بعدد من المطربين الشعبيين.

ووصفهم آل الشيخ بـ "المحاربين القدامى"، قائلا: "صورة مع أصدقائي الجديدين في القروب الجديد في الواتس اب، وانتبهوا تراهم جايين بقوة".

وأضاف: "الساحة الفنية في موسم الرياض بتولع، نفكر في ليلة في الموسم نسميها ليلة قديمك نديمك".

وكان آل الشيخ، صرح في وقت سابق بأنه يطمح في تحقيق نجاحات لموسم الرياض هذا العام عن الأعوام الماضية، وعبر عن امتنانه للجهود المعاونة، موضحا أنه في الموسم الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر لـ 6 مليار ريال وسط إنفاق 3.1 مليار.

المملكة
فن
موسم الرياض
تركي ال الشيخ
مطربين شعبيين

التعليقات

خالد القصيمي
خالد القصيمي عدد التعليقات : 1
منذ 36 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ نركي من ااعام وحنا نقول لكم نبي الفن الشعبي ترا له جمهور بارك الله فيكم

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خالد القصيمي
جزاك الله خير ياشيخ نركي من ااعام وحنا نقول لكم نبي الفن الشعبي ترا له جمهور بارك الله فيكم
الدوري الإيطالي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يلعن المكياج تزوير وكذب وغش حتى الشباب بليحتهم. أحلى وأجمل

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