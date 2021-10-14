آل الشيخ مع مطربين شعبيين: تراهم جايين بقوة

الرياض (صدى):
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة جمعته بعدد من المطربين الشعبيين.
ووصفهم آل الشيخ بـ "المحاربين القدامى"، قائلا: "صورة مع أصدقائي الجديدين في القروب الجديد في الواتس اب، وانتبهوا تراهم جايين بقوة".
وأضاف: "الساحة الفنية في موسم الرياض بتولع، نفكر في ليلة في الموسم نسميها ليلة قديمك نديمك".
وكان آل الشيخ، صرح في وقت سابق بأنه يطمح في تحقيق نجاحات لموسم الرياض هذا العام عن الأعوام الماضية، وعبر عن امتنانه للجهود المعاونة، موضحا أنه في الموسم الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر لـ 6 مليار ريال وسط إنفاق 3.1 مليار.