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فيديو..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طارق بن طالب

منذ 47 دقيقة
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فيديو..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طارق بن طالب

ماجد محمد (صدى):
كشف محفوظ بن طالب، شقيق الإعلامي الراحل طارق بن طالب، عن تفاصيل الساعات الأخيرة، بحياة شقيقه الذي توفى مساء أمس الأربعاء.

وقال محفوظ بن طالب، أنه تابع معه الثلاثاء، مباراة الأخضر ضد الصين وكان في حالة جيدة، ثم بعد المباراة بنصف ساعة شعر بتعب.

وأضاف شقيق طارق بن طالب: "أخدناه بالإسعاف وكان السكر والضغط مرتفعان، ومضت الليلة، ثم بدأ في التحسن صباح الأربعاء، والسكر انخفض".

وتابع: "كنت عنده المغرب وكان بخير، ما وصلت بيتي إلا وجاءني اتصال من بنته أنه تعب مرة ثانية، وحوالي الساعة الثامنة والنصف كان قد توفى".

 

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التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1914
منذ 32 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون.. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا وعنه

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
انا لله وانا اليه راجعون.. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا وعنه
أبوخالد-أبها.
ههههههههههه ..!!؟؟؟؟؟
برنس
يارب يارب يارب يارب ادعوك استجب دعائى
ابو محمد
صادق صادق صادق ايييييييه صادق
أبوخالد-أبها.
عش رجبا .. ترى عجبا .. إذا كان قرار اتحاد المحامين بسلامة إجراءات المحامي المذكور فكيف يناقض القاصي أهل الإختصاص ...!!!!!!؟؟؟ .

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