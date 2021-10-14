فيديو..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طارق بن طالب

ماجد محمد (صدى):
كشف محفوظ بن طالب، شقيق الإعلامي الراحل طارق بن طالب، عن تفاصيل الساعات الأخيرة، بحياة شقيقه الذي توفى مساء أمس الأربعاء.
وقال محفوظ بن طالب، أنه تابع معه الثلاثاء، مباراة الأخضر ضد الصين وكان في حالة جيدة، ثم بعد المباراة بنصف ساعة شعر بتعب.
وأضاف شقيق طارق بن طالب: "أخدناه بالإسعاف وكان السكر والضغط مرتفعان، ومضت الليلة، ثم بدأ في التحسن صباح الأربعاء، والسكر انخفض".
وتابع: "كنت عنده المغرب وكان بخير، ما وصلت بيتي إلا وجاءني اتصال من بنته أنه تعب مرة ثانية، وحوالي الساعة الثامنة والنصف كان قد توفى".
اقرأ أيضا