إعدام امرأة نحرت زوجها إرضاءا لعشيقها

عمّان (صدى):
أصدرت محكمة في الأردن، حكمًا بإعدام امرأة وعشيقها، بعدما قتلا زوجها، بطريقة مروعة، حيث دسّا له السم وقاما بنحره.
وكان الزوج المغدور، على صداقة مع المجرم، وخصص له غرفة بمنزله، وخلال هذه الفترة نشأت علاقة محرمة بين المجرم وزوجة المغدور.
واتفقت الزوجة الخائنة مع عشيقها على التخلص من الزوج، وتم شراء السم الذي قامت بوضعه في قهوة زوجها.
ولم يكتفيا بذلك بل قام عشيق الزوجة بالذهاب إلى المطبخ وأحضر سكينا ونحر رقبته، ثم حمل الجثة وذهب إلى منطقة صخرية وألقاها.
وبعد الانتهاء من جريمتهما ناما بفراش واحد، وفي اليوم التالي قامت الزوجة بالإبلاغ عن فقدان زوجها.
وخلال التحقيق اعترف المجرم بقتله بالاشتراك مع زوجته.