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إعدام امرأة نحرت زوجها إرضاءا لعشيقها

منذ ساعتين
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إعدام امرأة نحرت زوجها إرضاءا لعشيقها

عمّان (صدى):
أصدرت محكمة في الأردن، حكمًا بإعدام امرأة وعشيقها، بعدما قتلا زوجها، بطريقة مروعة، حيث دسّا له السم وقاما بنحره.

وكان الزوج المغدور، على صداقة مع المجرم، وخصص له غرفة بمنزله، وخلال هذه الفترة نشأت علاقة محرمة بين المجرم وزوجة المغدور.

واتفقت الزوجة الخائنة مع عشيقها على التخلص من الزوج، وتم شراء السم الذي قامت بوضعه في قهوة زوجها.

ولم يكتفيا بذلك بل قام عشيق الزوجة بالذهاب إلى المطبخ وأحضر سكينا ونحر رقبته، ثم حمل الجثة وذهب إلى منطقة صخرية وألقاها.

وبعد الانتهاء من جريمتهما ناما بفراش واحد، وفي اليوم التالي قامت الزوجة بالإبلاغ عن فقدان زوجها.

وخلال التحقيق اعترف المجرم بقتله بالاشتراك مع زوجته.

الاردن
قتل
اعدام
محكمة
خيانة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 498
منذ 47 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54126
منذ 35 دقيقة
يستاهلون القصاص على فعلتهم الشنيعه

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
للأسف التشريعات والانظمه الجديده المعمول بها في المحاكم تهدم البيوت وتشتت الاسر مو اي وحده تطلب الخلع يحكم لها ياما ازواج وصلت المشاكل بينهم...
ابو عمار
حسبي الله على الحقير
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
هدى احمد
يسلم يدك ع الكلمات الروعه 😃
ابو عمار
يعني راح تعب المحامي ببلاش

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