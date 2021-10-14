توضيح من هيئة المهندسين بشأن إيقاف تطبيق "كود البناء السعودي"

عادل الحربي (صدى):
أكدت الهيئة السعودية للمهندسين، أن ما يتم تداوله حول مطالباتها بإيقاف تطبيق "كود البناء السعودي" أمر عارٍ عن الصحة ولم يسبق لها التصريح به عبر أيٍ من منصاتها الرسمية.
وأكدت الهيئة في بيان لها، دعمها لتطبيق الكود منذ مراحله الأولى عبر عضويتها في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
وبين المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن دورها تجاه كود البناء السعودي يتركز في تنفيذ البرامج التدريبية والإشراف على تأهيل واعتماد المفتشين على أعمال الكود.
وأشار إلى أنه تم تأهيل قرابة 5 آلاف مهندسًا عبر 34 برنامجًا تدريبيا، مؤكدًا أن الهيئة واللجنة تتشاركان في الأهداف وتسعيان لتطبيق الكود لضمان الجودة والسلامة للمباني وروادها.
ودعت الهيئة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة على عدم تهاونها مع من ينشر الشائعات.