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توضيح من هيئة المهندسين بشأن إيقاف تطبيق "كود البناء السعودي"

منذ يوم
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توضيح من هيئة المهندسين بشأن إيقاف تطبيق "كود البناء السعودي"

عادل الحربي (صدى):
أكدت الهيئة السعودية للمهندسين، أن ما يتم تداوله حول مطالباتها بإيقاف تطبيق "كود البناء السعودي" أمر عارٍ عن الصحة ولم يسبق لها التصريح به عبر أيٍ من منصاتها الرسمية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، دعمها لتطبيق الكود منذ مراحله الأولى عبر عضويتها في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

وبين المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن دورها تجاه كود البناء السعودي يتركز في تنفيذ البرامج التدريبية والإشراف على تأهيل واعتماد المفتشين على أعمال الكود.

وأشار إلى أنه تم تأهيل قرابة 5 آلاف مهندسًا عبر 34 برنامجًا تدريبيا، مؤكدًا أن الهيئة واللجنة تتشاركان في الأهداف وتسعيان لتطبيق الكود لضمان الجودة والسلامة للمباني وروادها.

ودعت الهيئة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة على عدم تهاونها مع من ينشر الشائعات.

المملكة
الهيئة السعودية للمهندسين
هيئة المهندسين
كود البناء السعودي

التعليقات

صالح من الرياص
صالح من الرياص عدد التعليقات : 1
منذ 26 دقيقة
المقاولين يطلعون اشاعات. اقول لهم الحكومه جاده في مكافحة الغش والفساد واللي مو عاجبه يبلط البحر.

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أحدث التعليقات

عبدالله
راحت فلوسك ياصابر
صالح من الرياص
المقاولين يطلعون اشاعات. اقول لهم الحكومه جاده في مكافحة الغش والفساد واللي مو عاجبه يبلط البحر.
د محمد ماجد بخش
الله يرحمه .. ويغفر له .. ويحسن لذريته من بعده
عبدالله
الحمد لله كما ينبغي لوجهه وعظيم سلطانه
ط 🍹🍹🍹
مين شمس هاذي ؟

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