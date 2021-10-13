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بيرسبوليس الإيراني يشكو الهلال.. واتحاد الكرة يعلق

منذ 7 ساعات
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بيرسبوليس الإيراني يشكو الهلال.. واتحاد الكرة يعلق

ماجد محمد (صدى):
علق ابراهيم القاسم أمين عام اتحاد كرة القدم السعودي، على بيان نادي بيرسبوليس الإيراني، بشأن عدم السماح بهبوط طائرتهم في الرياض.

وأوضح القاسم خلال برنامج "في المرمى"، أن الخطأ من الجانب الإيراني، حيث لم تصل معلومات الطائرة إلا مساء أمس، في حين أنه من المفترض أن تصل قبل أسبوعين.

وقال القاسم: "الفريق الإيراني كان المفروض يصل اليوم وتأخروا جدًا في إرسال معلومات الطائرة الخاصة، ولنا أسبوع نطالب بالبيانات التي وصلتنا أمس وجار العمل عليها".

وكان نادي بيرسبوليس الإيراني تقدم بشكوي رسمية للاتحاد الآسیوي ضد نادي الهلال و الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عدم سماح إقلاع طائرة الفریق إلی الریاض من مطار طهران.

ومن المقرر أن يواجه الهلال الفريق الإيراني، مساء السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال
الاتحاد الاسيوي
دوري ابطال اسيا
اتحاد الكرة
بيرسبوليس

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10299
منذ 5 ساعات
يا رب مع هلالنا
برنس
برنس عدد التعليقات : 509
منذ 4 ساعات
يارب يارب يارب يارب ادعوك استجب دعائى
زائــــر
زائــــر عدد التعليقات : 232
منذ 3 ساعات
يمكن كالعاده في إتحاد القدم من يعمل عذر للأيرنيين كي يخرّبو على الهلال ويمهدو الطريق للفقراويه
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2139
منذ 3 ساعات
باذن الله الهلال يحصد الثامنه
الازرق المستحيل
الازرق المستحيل عدد التعليقات : 3012
منذ 4 دقائق
تعال يامجوسي تعال يا مجوسي ... اربيك وارجعك الى نجسان

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أحدث التعليقات

فهد الدخيل
اعتقد بأن العطوي اخذ فرصته كامله . ومع ذلك لم يقدم الاتفاق ولم يوفق في تحسين الأداء الفني . نتمنى له التوفيق . الحمدالله...
واضح ***وصريح
الله يرزقهن منا الصالح، ويرزقنا منهن الصالحات.
واضح ***وصريح
الله يرقهن منا الصالح، ويرزقنا منهن الصالحات.
واضح ***وصريح
الله يرقهن منا الصالح، ويرقنا منهن الصالحات.
تعبان يا زمان
اشقك شق

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