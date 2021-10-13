نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المحكمة العامة بجدة تلزم محاميًا بإعادة كامل أتعابه

منذ 7 ساعات
10608
3
المحكمة العامة بجدة تلزم محاميًا بإعادة كامل أتعابه

جدة (صدى):
صدر حكم قضائي من دائرة قضائية بالمحكمة العامة بجدة ضد محامي مرخص من وزارة العدل كان وكيلاً لأحد العملاء سبق وأن ترافع عن العميل في قضية عقارية وكسب الحكم لصالحه واستلم أتعابه، إلا أنه تفاجأ برفع دعوى ضده من العميل بطلب رد الأتعاب لحضور محامية متدربة في أحد جلسات المرافعة.

واستعانت المحكمة بالهيئة السعودية للمحامين لتقدير أتعاب المحامي وصدر قرار الهيئة السعودية للمحامين باستحقاق المحامي لكامل الأتعاب وأن حضور المحامية المتدربة لا يخالف النظام ولم يترتب عليه أي ضرر، وفقًا لصحيفة "المدينة".

وكفل نظام المحاماة ولائحته التنفيذيه للمحامي حق الاستعانة بمستشارين أجانب و محامين مرخصين وقيد المتدربين لحضور واستلام وتسليم المذكرات واللوائح؛ حيث يوجد أكثر من 10000 متدرب مقيد في وزارة العدل .

واعتبرت المحكمة حضور المحامية المتدربة تفريطاً من المحامي وبناء عليه فسخت المحكمة عقد المحاماة وألزمت المحامي بإعادة كامل الأتعاب رغم قيام المحامي بجميع واجباته وحصوله على حكم لصالح موكله.

 

جدة
وزارة العدل
المحكمة العامة
الهيئة السعودية للمحامين
جلسات المرافعة
عقد المحاماة

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3921
منذ 6 ساعات
تناقض عجيب .. اقرأ من عند ( وكفل نظام المحاماة ) وبالاخر المحكمة تقول تفريط . يعني فيه نظام محاماة وثابت والمفترض انه تعمم ويدرس ومنصوص عليه . حلوة هذي تسوي النظام وبرضوا واللي منصوص عليه وبالاخر يقول لك غلط.وين صارت هذي✋
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 421
منذ ساعتين
عش رجبا .. ترى عجبا ..
إذا كان قرار اتحاد المحامين
بسلامة إجراءات المحامي المذكور
فكيف يناقض القاصي أهل الإختصاص ...!!!!!!؟؟؟ .
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54126
منذ 25 دقيقة
يعني راح تعب المحامي ببلاش

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
للأسف التشريعات والانظمه الجديده المعمول بها في المحاكم تهدم البيوت وتشتت الاسر مو اي وحده تطلب الخلع يحكم لها ياما ازواج وصلت المشاكل بينهم...
ابو عمار
حسبي الله على الحقير
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
هدى احمد
يسلم يدك ع الكلمات الروعه 😃
ابو عمار
يعني راح تعب المحامي ببلاش

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 13 دقيقة 1044
فيديو..تساقط جثث الحوثيين على مداخل مأرب
فيديو..تساقط جثث الحوثيين على مداخل مأرب
منذ 17 دقيقة 1170
"ترشيد" توفر وظائف شاغرة بالرياض
"ترشيد" توفر وظائف شاغرة بالرياض
منذ 38 دقيقة 1082
يعقوب بوشهري بعد انفصاله عن فاطمة الأنصاري: "أعالج روحي بروحي"
يعقوب بوشهري بعد انفصاله عن فاطمة الأنصاري: "أعالج روحي بروحي"
منذ 48 دقيقة 373
مختص: أسعار العود "الأصلي" قد تتجاوز نصف مليون ريال
مختص: أسعار العود "الأصلي" قد تتجاوز نصف مليون ريال
منذ ساعة 1291
"النهدي الطبية" تعلن عن برنامج التدريب التعاوني بجدة
"النهدي الطبية" تعلن عن برنامج التدريب التعاوني بجدة
منذ ساعة 1177
آل الشيخ مع مطربين شعبيين: تراهم جايين بقوة
آل الشيخ مع مطربين شعبيين: تراهم جايين بقوة
منذ ساعة 612
وفاة ياسر العظمة تتصدر الترند
وفاة ياسر العظمة تتصدر الترند
منذ ساعة 1842
مواطنة تتنازل عن حضانة ابنتها عندًا في طليقها!
مواطنة تتنازل عن حضانة ابنتها عندًا في طليقها!
منذ ساعة 1962
فيديو..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طارق بن طالب
فيديو..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طارق بن طالب
منذ ساعتين 2706