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بيرسبوليس الإيراني يشكو الهلال.. واتحاد الكرة يعلق

منذ ساعة
1815
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بيرسبوليس الإيراني يشكو الهلال.. واتحاد الكرة يعلق

ماجد محمد (صدى):
علق ابراهيم القاسم أمين عام اتحاد كرة القدم السعودي، على بيان نادي بيرسبوليس الإيراني، بشأن عدم السماح بهبوط طائرتهم في الرياض.

وأوضح القاسم خلال برنامج "في المرمى"، أن الخطأ من الجانب الإيراني، حيث لم تصل معلومات الطائرة إلا مساء أمس، في حين أنه من المفترض أن تصل قبل أسبوعين.

وقال القاسم: "الفريق الإيراني كان المفروض يصل اليوم وتأخروا جدًا في إرسال معلومات الطائرة الخاصة، ولنا أسبوع نطالب بالبيانات التي وصلتنا أمس وجار العمل عليها".

وكان نادي بيرسبوليس الإيراني تقدم بشكوي رسمية للاتحاد الآسیوي ضد نادي الهلال و الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عدم سماح إقلاع طائرة الفریق إلی الریاض من مطار طهران.

ومن المقرر أن يواجه الهلال الفريق الإيراني، مساء السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال
الاتحاد الاسيوي
دوري ابطال اسيا
اتحاد الكرة
بيرسبوليس

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10298
منذ 39 دقيقة
يا رب مع هلالنا

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
ابو سعود عدد التعليقات : 690 منذ 7 ساعات اللي ماسكين الشركات المسؤوله عن ايجار العاملات هم السبب وزادت الاسعار واحتكرو الاستقدام مايحتاج لف...
نجاة محمد
المهم ترجعوا الاطفال اللي خطفتهم
نجاة محمد
يا رب مع هلالنا
جنوبيه قحطانيه❣
الله يكفينا كل شر🤲
رجل ١
الرجل ماافتي بتزويج الفتات لنفسها الرجل يحذرمن تداعيات هذا لان هناك من يريد هذا الامر هويقترح تشكيل لجنه مختصه

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