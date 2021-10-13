تعليق "الضيافة الجوية" على رقص محمد رمضان مع مضيفة

القاهرة (صدى):
أصبحت واقعة رقص الفنان المصري محمد رمضان مع مضيفة طيران داخل الطائرة، حديث الساعة، وسط مطالبات بمحاسبتهما.
ومن جانبه علق أسامة عبد الباسط رئيس النقابة العامة للضيافة الجوية، بقوله: "يجب أن تتم محاسبة الفنان من قبل النقابة التابع لها".
وتابع ساخرا: "ربما كانت مشاهد تمثيلية لإحداث ضجة ما، وهي تصرفات ليست ببعيدة عن صاحب الدكتوراه الفخرية من معهد الحلاقة المتخصص".
وكانت "صدى" نشرت مقطع فيديو، وثق رقص محمد رمضان على متن الطائرة مع المضيفة، والذي علق عليه بقوله: "المضيفة الفرفوشة رزق".
وعرض المقطع محمد رمضان لسيل من الانتقادات، وسط توقعات برفد المضيفة بعد نشر هذا المقطع، مستذكرين قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، في 2019، حيث ظهر رمضان يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، ما تسبب في عزل الطيار من مهامه.
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