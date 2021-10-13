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تعليق "الضيافة الجوية" على رقص محمد رمضان مع مضيفة

منذ 7 ساعات
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تعليق "الضيافة الجوية" على رقص محمد رمضان مع مضيفة

القاهرة (صدى):
أصبحت واقعة رقص الفنان المصري محمد رمضان مع مضيفة طيران داخل الطائرة، حديث الساعة، وسط مطالبات بمحاسبتهما.

ومن جانبه علق أسامة عبد الباسط رئيس النقابة العامة للضيافة الجوية، بقوله: "يجب أن تتم محاسبة الفنان من قبل النقابة التابع لها".

وتابع ساخرا: "ربما كانت مشاهد تمثيلية لإحداث ضجة ما، وهي تصرفات ليست ببعيدة عن صاحب الدكتوراه الفخرية من معهد الحلاقة المتخصص".

وكانت "صدى" نشرت مقطع فيديو، وثق رقص محمد رمضان على متن الطائرة مع المضيفة، والذي علق عليه بقوله: "المضيفة الفرفوشة رزق".

وعرض المقطع محمد رمضان لسيل من الانتقادات، وسط توقعات برفد المضيفة بعد نشر هذا المقطع، مستذكرين قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، في 2019، حيث ظهر رمضان يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، ما تسبب في عزل الطيار من مهامه.

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مصر
منوعات
محمد رمضان
مضيفة طيران
نقابة الضيافة الجوية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54140
منذ ساعة
حسبي الله عليه تسبب في عقابه المضيفه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136302
منذ 59 دقيقة
تستاهل ، ليش هي تطاوعه ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10299
منذ 32 دقيقة
المضيفات هن من تسببن الإذي لنفسهن لانهم قبل الرقص و التصوير

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
الدعيع معتاد على كيل المديح لحارس العميد قروهي فقط الذي يتفوق على مستوى الدعيع وبمراحل
سعود علي
وخير يا طير ، الحقيقة انه خبر سخيف جداً يعني ينتظرون مولود والا ما ينتظرون احنا وش يهمنا الموضوع فيه ، صحيفة صدى صحيفة...
ابوعبدالله الحمود
الله يرحمه ويغفر له
نجاة محمد
المضيفات هن من تسببن الإذي لنفسهن لانهم قبل الرقص و التصوير
ابو عمار
كلام سليم جدا

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