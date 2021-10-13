بالفيديو .. ممرضة تروي كيف أنقذت امرأة بعد دهسها بالقريات

الرياض (صدى):
ذكرت الممرضة "عفراء العنزي" كيف أنقذت مقيمة بعد دهسها في أحد الطرق في محافظة القريات.
وأوضحت أنها كانت تصطحب بعض أفراد أسرتها بالسيارة، وأثناء سيرها بالطريق وقع حادث تسبب في دهس امرأة، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".
وأشارت إلى أنها سألت المقيمة عن وضعها وما إذا كانت حامل أو تعاني من أمراض مزمنة، مضيفة أنها ساهمت في تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ حياتها.
واستنكرت التجمهور حول المقيمة، ومحاولات البعض تصويرها، مؤكدة أنه تم منع التصوير حينها، وبعدها جاءت الإسعاف، ونقلت المقيمة للمستشفى