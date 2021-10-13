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بالفيديو .. ممرضة تروي كيف أنقذت امرأة بعد دهسها بالقريات

منذ 9 ساعات
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بالفيديو .. ممرضة تروي كيف أنقذت امرأة بعد دهسها بالقريات

الرياض (صدى):
ذكرت الممرضة "عفراء العنزي" كيف أنقذت مقيمة بعد دهسها في أحد الطرق في محافظة القريات.

وأوضحت أنها كانت تصطحب بعض أفراد أسرتها بالسيارة، وأثناء سيرها بالطريق وقع حادث تسبب في دهس امرأة، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأشارت إلى أنها سألت المقيمة عن وضعها وما إذا كانت حامل أو تعاني من أمراض مزمنة، مضيفة أنها ساهمت في تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ حياتها.

واستنكرت التجمهور حول المقيمة، ومحاولات البعض تصويرها، مؤكدة أنه تم منع التصوير حينها، وبعدها جاءت الإسعاف، ونقلت المقيمة للمستشفى

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طريق
دهس
ممرضة
إسعافات أولية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54140
منذ 48 دقيقة
جزاها الله خير

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
الدعيع معتاد على كيل المديح لحارس العميد قروهي فقط الذي يتفوق على مستوى الدعيع وبمراحل
سعود علي
وخير يا طير ، الحقيقة انه خبر سخيف جداً يعني ينتظرون مولود والا ما ينتظرون احنا وش يهمنا الموضوع فيه ، صحيفة صدى صحيفة...
ابوعبدالله الحمود
الله يرحمه ويغفر له
نجاة محمد
المضيفات هن من تسببن الإذي لنفسهن لانهم قبل الرقص و التصوير
ابو عمار
كلام سليم جدا

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