نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المحكمة العامة بجدة تلزم محاميًا بإعادة كامل أتعابه

منذ ساعة
1399
1
المحكمة العامة بجدة تلزم محاميًا بإعادة كامل أتعابه

جدة (صدى):
صدر حكم قضائي من دائرة قضائية بالمحكمة العامة بجدة ضد محامي مرخص من وزارة العدل كان وكيلاً لأحد العملاء سبق وأن ترافع عن العميل في قضية عقارية وكسب الحكم لصالحه واستلم أتعابه، إلا أنه تفاجأ برفع دعوى ضده من العميل بطلب رد الأتعاب لحضور محامية متدربة في أحد جلسات المرافعة.

واستعانت المحكمة بالهيئة السعودية للمحامين لتقدير أتعاب المحامي وصدر قرار الهيئة السعودية للمحامين باستحقاق المحامي لكامل الأتعاب وأن حضور المحامية المتدربة لا يخالف النظام ولم يترتب عليه أي ضرر، وفقًا لصحيفة "المدينة".

وكفل نظام المحاماة ولائحته التنفيذيه للمحامي حق الاستعانة بمستشارين أجانب و محامين مرخصين وقيد المتدربين لحضور واستلام وتسليم المذكرات واللوائح؛ حيث يوجد أكثر من 10000 متدرب مقيد في وزارة العدل .

واعتبرت المحكمة حضور المحامية المتدربة تفريطاً من المحامي وبناء عليه فسخت المحكمة عقد المحاماة وألزمت المحامي بإعادة كامل الأتعاب رغم قيام المحامي بجميع واجباته وحصوله على حكم لصالح موكله.

 

جدة
وزارة العدل
المحكمة العامة
الهيئة السعودية للمحامين
جلسات المرافعة
عقد المحاماة

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3921
منذ 29 دقيقة
تناقض عجيب .. اقرأ من عند ( وكفل نظام المحاماة ) وبالاخر المحكمة تقول تفريط . يعني فيه نظام محاماة وثابت والمفترض انه تعمم ويدرس ومنصوص عليه . حلوة هذي تسوي النظام وبرضوا واللي منصوص عليه وبالاخر يقول لك غلط.وين صارت هذي✋

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوخالد
ربك كريم ليه التشاؤم.. ٣ لاعبين مميزين والمدرب بيتغير الاهلي للأفضل.. الاداره وماجد النفيعي يجب دعمه.. فقط في حال لم يتغير شي الضحيه الاخيره...
احمد القصيم
جزاك الله خير شمس نحبك في الله
ابوبدر
تناقض عجيب .. اقرأ من عند ( وكفل نظام المحاماة ) وبالاخر المحكمة تقول تفريط . يعني فيه نظام محاماة وثابت والمفترض انه تعمم...
اهلاووووووي
الله يرحمه ويغفرله ويلهم اهله وذويه الصبروالسلوان
كلمات إنسانツ ◤☆
الحمدلله على نعمة الاسلام دين النقاء والطهارة والفطرة السليمة. لا وفقهم الله هولاء الشياطين الانجاس ولا اعانهم على هذا الانحراف والمنكر والشر والسوء الذين...

أخر الأخبار

الإطاحة بمواطن طعن مقيمًا في حائل
الإطاحة بمواطن طعن مقيمًا في حائل
منذ 7 دقائق 1051
صور.. ضبط عدة مخالفات للاحترازات بالظهران
صور.. ضبط عدة مخالفات للاحترازات بالظهران
منذ 16 دقيقة 1056
لحظة وصول بعثة الوحدة الإماراتي الرياض
لحظة وصول بعثة الوحدة الإماراتي الرياض
منذ 31 دقيقة 1228
"الصحة العالمية" : لدينا فرصة قد تكون الأخيرة لتحديد منشأ كورونا
"الصحة العالمية" : لدينا فرصة قد تكون الأخيرة لتحديد منشأ كورونا
منذ 57 دقيقة 1244
المحكمة العامة بجدة تلزم محاميًا بإعادة كامل أتعابه
المحكمة العامة بجدة تلزم محاميًا بإعادة كامل أتعابه
منذ ساعة 1399
بالفيديو .. حكم قبول الهدية بسبب الشفاعة
بالفيديو .. حكم قبول الهدية بسبب الشفاعة
منذ ساعة 1254
بالفيديو .. ممرضة تروي كيف أنقذت امرأة بعد دهسها بالقريات
بالفيديو .. ممرضة تروي كيف أنقذت امرأة بعد دهسها بالقريات
منذ ساعة 1291
حقيقة إصابة المرأة بسرطان الثدي بسبب حالتها النفسية
حقيقة إصابة المرأة بسرطان الثدي بسبب حالتها النفسية
منذ ساعة 1189
"الزعاق": الزهرة تكون في أوج إضائتها بعد مغيب الشمس
"الزعاق": الزهرة تكون في أوج إضائتها بعد مغيب الشمس
منذ ساعة 1180
"الأسمري": لا توجد سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة
"الأسمري": لا توجد سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة
منذ ساعة 1274