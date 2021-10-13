نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الأسمري": لا توجد سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة

منذ 6 ساعات
1498
1
"الأسمري": لا توجد سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة

الرياض (صدى):
صرح فيصل الأسمري، أمين لجنة الاستقدام بغرفة أبها، بأنه لا توجد سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة بسبب جهود وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية.

وقال "الأسمري" في حديثه عن العمالة المنزلية: "لا أعتقد إن في سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية قائمة بجهد جبار في هذه الناحية".

وأضاف: "الذي ينقص انخفاص التكاليف التشغيلية داخل المملكة العربية السعودية وإلغاء الحجر المؤسسي وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على عملية الاستقدام بشكل عام"، بحسب قناة "الإخبارية".

وزارة الداخلية
العمالة المنزلية
وزارة الموارد البشرية
فيصل الأسمري
لجنة الاستقدام بغرفة أبها
سوق سوداء للعمالة المنزلية

التعليقات

أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 421
منذ 58 دقيقة
ههههههههههه ..!!؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
انا لله وانا اليه راجعون.. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا وعنه
أبوخالد-أبها.
ههههههههههه ..!!؟؟؟؟؟
برنس
يارب يارب يارب يارب ادعوك استجب دعائى
ابو محمد
صادق صادق صادق ايييييييه صادق
أبوخالد-أبها.
عش رجبا .. ترى عجبا .. إذا كان قرار اتحاد المحامين بسلامة إجراءات المحامي المذكور فكيف يناقض القاصي أهل الإختصاص ...!!!!!!؟؟؟ .

أخر الأخبار

آل الشيخ مع مطربين شعبيين: تراهم جايين بقوة
آل الشيخ مع مطربين شعبيين: تراهم جايين بقوة
منذ 8 دقائق 96
وفاة ياسر العظمة تتصدر الترند
وفاة ياسر العظمة تتصدر الترند
منذ 13 دقيقة 198
مواطنة تتنازل عن حضانة ابنتها عندًا في طليقها!
مواطنة تتنازل عن حضانة ابنتها عندًا في طليقها!
منذ 22 دقيقة 1204
فيديو..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طارق بن طالب
فيديو..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طارق بن طالب
منذ 47 دقيقة 1564
إعدام امرأة نحرت زوجها إرضاءا لعشيقها
إعدام امرأة نحرت زوجها إرضاءا لعشيقها
منذ ساعة 414
توضيح من هيئة المهندسين بشأن إيقاف تطبيق "كود البناء السعودي"
توضيح من هيئة المهندسين بشأن إيقاف تطبيق "كود البناء السعودي"
منذ ساعة 1284
"العمري" يكشف عن توقعاته للسوق العقاري الفترة المقبلة
"العمري" يكشف عن توقعاته للسوق العقاري الفترة المقبلة
منذ ساعة 1426
مشاجرة على المقعد الأول تنهي حياة طالب!
مشاجرة على المقعد الأول تنهي حياة طالب!
منذ ساعة 505
أخصائي اجتماعي: من يتزوج سعودية لايحق له الزواج بثانية
أخصائي اجتماعي: من يتزوج سعودية لايحق له الزواج بثانية
منذ ساعة 1582
انتحار فتاة هددها صديقها بإرسال صورها المخلة لوالدتها
انتحار فتاة هددها صديقها بإرسال صورها المخلة لوالدتها
منذ ساعتين 625