"الأسمري": لا توجد سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة

الرياض (صدى):
صرح فيصل الأسمري، أمين لجنة الاستقدام بغرفة أبها، بأنه لا توجد سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة بسبب جهود وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية.
وقال "الأسمري" في حديثه عن العمالة المنزلية: "لا أعتقد إن في سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية قائمة بجهد جبار في هذه الناحية".
وأضاف: "الذي ينقص انخفاص التكاليف التشغيلية داخل المملكة العربية السعودية وإلغاء الحجر المؤسسي وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على عملية الاستقدام بشكل عام"، بحسب قناة "الإخبارية".